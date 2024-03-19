Afrika, Asya ve Latin Amerika mutfaklarında yemeklere verdiği ekşi tadı ve koyu rengi ile yer almaktadır. Bir süre (2-3 saat) ılık suda bekletilince yumuşayan ve kullanımı kolaylaştığı gibi siyaha yakın bir renk veren Demir hindi baharatının suyu sınırlı ölçüde kullanılır. Osmanlı saray mutfağında şerbetlerde ve yemeklerde kullanılmıştır. Demir hindi şerbeti, kullanımı için kısık ateşte 2-3 saat kaynatmak ve bazı dinlendirme ve ayrıştırma işlemleri gerekir. İşte Demirhindi nedir, nasıl tüketilir, faydaları neler neye iyi gelir? sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.