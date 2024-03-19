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Sağlıklı Ramazan tatlısı tarifi: İncir uyutması nasıl yapılır?

İncir uyutması, geleneksel Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir. Ana malzemeleri incir ve süt olan bu tatlı, özellikle Ramazan ayında sahur ve iftar sofralarını süsleyen, hafif ve besleyici bir seçenektir. İncirin doğal tatlılığı ve sütün yumuşak dokusu birleştiğinde, az malzemeli ve pratik bir tatlı elde edilir. İşte temel bir incir uyutması tarifi...

13:38 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 13:41 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
İncir Uyutması Tarifi, Nasıl Yapılır?
İncir Uyutması Tarifi, Nasıl Yapılır?

İncir uyutması, kuru incir, süt ve şekerden yapılan geleneksel bir tatlıdır. Yapımı oldukça kolaydır ve çok az malzeme gerektirir. İncir uyutması, hem lezzetli hem de sağlıklı bir tatlıdır. Peki incir uyutması nasıl yapılır, malzemeleri neler? İncir uyutması kaç kalori, besen değeri nedir?

İncir uyutması tatlısı malzemeleri

500 ml (2 su bardağı) süt

8-10 adet kuru incir

1-2 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

İncir uyutması tatlısı yapılışı

  • Kuru incirleri yaklaşık 1-2 saat önceden ılık suda bekletin, bu onların yumuşamasını sağlayacaktır. Daha sonra incirleri suyunu sıkarak küçük parçalara ayırın.
  • Sütü bir tencereye alın ve orta ateşte ısıtmaya başlayın. Kaynama noktasına gelmeden, şeker ve vanilya özütünü ekleyerek karıştırın.
  • Isıttığınız sütü incirlerin üzerine dökün. İncirlerin sütü iyice çekmesi için karışımı bir süre bekletin.
  • Karışımı blenderdan geçirin ya da bir çatal yardımıyla incirler tamamen süt ile bütünleşene kadar ezin.
  • Hazırladığınız karışımı küçük kaselere ya da bir büyük kaba aktarın. Üzerini streç film ile örtün ve buzdolabında en az 3-4 saat, tercihen bir gece bekletin.
  • İncir uyutması soğuk servis yapılır. İsteğe bağlı olarak üzerine dövülmüş ceviz, fındık ya da badem serpebilirsiniz.

İncir uyutması kaç kalori?

İncir Uyutması'nın 1 Porsiyonunda 234 kcal bulunmaktadır. İncir Uyutması'nın 220 gramı 19.04 gram karbonhidrat, 3.30 gram protein, 2.73 gram yağ, 2.38 gram lif içermektedir.

İncir uyutması, incirin faydalarıyla besleyici bir tatlı alternatifi sunar. Lif açısından zengin olan incir, sindirim sistemini desteklerken, süt ise kalsiyum ve protein kaynağıdır. Bu tatlı, hafifliği ve kolay hazırlanışı ile özellikle sıcak yaz aylarında tercih edilen bir seçenektir.

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15 dakika önce
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Sağlıklı Ramazan tatlısı tarifi: İncir uyutması nasıl yapılır?