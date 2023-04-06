Indiana Pacers 129-138 New York Knicks Maç Özeti
NBA Doğu Konferansı'nda 5. sırada bulunan ve play-off'ları önceden garantileyen New York Knicks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 138-129'luk skorla geçti.
INDİANA PACERS - NEW YORK KNİCKS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER MAÇ SONUÇLARI
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 108-123
Indiana Pacers-New York Knicks: 129-138
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 134-116
Boston Celtics-Toronto Raptors: 97-93
Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 105-92
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 138-131 (Uzatmada)
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 123-119
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 125-118