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Knicks deplasmanda Indiana Pacers'ı 138-129 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı

NBA Doğu Konferansı'nda 5. sırada bulunan ve play-off'ları önceden garantileyen New York Knicks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 138-129'luk skorla geçti. Knicks'te Immanuel Quickley 39, Quentin Grimes 36 ve Obi Toppin 32 sayı kaydetti. NBA tarihinde ilk kez aynı takımdan üç oyuncu, 5 üç sayılık isabetle 30 sayı barajına ulaştı. Pacers'ta Jalen Smith'in 19, TJ McConnell'ın 18 ve Bennedict Mathurin'in 17 sayısı, sezonun 46. mağlubiyetini engelleyemedi. Indiana Pacers - New York Knicks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:32 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Indiana Pacers 129-138 New York Knicks Maç Özeti

Indiana Pacers 129-138 New York Knicks Maç Özeti

NBA Doğu Konferansı'nda 5. sırada bulunan ve play-off'ları önceden garantileyen New York Knicks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 138-129'luk skorla geçti.

INDİANA PACERS - NEW YORK KNİCKS MAÇ ÖZETİ


NBA’DE GÜNÜN DİĞER MAÇ SONUÇLARI


Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 108-123

Indiana Pacers-New York Knicks: 129-138

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 134-116

Boston Celtics-Toronto Raptors: 97-93

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 105-92

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 138-131 (Uzatmada)

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 123-119

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 125-118



#Indiana Pacers
#New York Knicks
#NBA
#Obi Toppin
#Quentin Grimes
35 dakika önce
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