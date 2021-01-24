İndirimin adresi Etiketinyarisi.com neden kuruldu ?

Son 10 senede online alışveriş yapanların sayısının 10 kat arttığı açıklandı. Bu da %900’ lük bir artış anlamına geliyor. Özellikle Covid-19 salgının ortaya çıkmasıyla insanların internetten alışverişe ilgisi oldukça arttı. “Her gün sezon sonu” sloganı ile tanınmaya başlayan ve yenilikçi bir alışveriş sitesi olan etiketinyarisi.com nasıl fırsatlar sunuyor inceleyelim.

Etiketinyarisi.com Neden Kuruldu ?

Son yıllarda indirimli ürünlere olan talebin artmasıyla birlikte internetten satış yapan sitelere insanların ilgisi oldukça arttı . Artan maliyetler ve pahalılık gibi nedenlerden dolayı alışveriş tutkunları indirimli ürünleri arar oldu. Bu durumu fark eden başarılı kadın girişimci Nurzada Nurdinova, insanların beklentilerini karşılamak amacı ile etiketinyarisi.com’u kurmaya karar verdi. Bu yeni nesil online alışveriş sitesinde satılan tüm ürünlerin en az %50 indirimle satılacağının da sözünü kullanıcılarına verdi. Her yerde “her gün sezon sonu” fırsatları ile tanınmaya başlayan ve kullanıcılara büyük fırsatlar sunan etiketinyarısı.com kısa zamanda dikkatleri üzerine çekmiş gibi görünüyor.

Etiketinyarısı.com Kullanıcılara Ne Gibi Fırsatlar Sunuyor

Adından da anlaşılacağı gibi Etiketin Yarısı, tüm kullanıcılarına fırsat eşitliği sunuyor. Diğer alışveriş sitelerinde ki indirimli ürünleri kaçıran ve bir türlü satın alamayan kullanıcılar için etiketinyarisi.com “her gün sezon sonu” indirimi sloganıyla tüm alışveriş tutkunlarına hizmet veriyor. Giyim, Çanta, Aksesuar, Spor Giyim, Çocuk Giyim, Bebek Giyim ve Hamile Giyim ürünlerinin tamamında %50 indirim avantajı sürekli olarak devam ediyor. Seyahat yapmayı sevenler için ise tatil turlarında %50 indirim fırsatı etiketinyarisi.com alışveriş sitesinde bulunmaktadır. Bu sıra dışı alışveriş sitesi ile birçok kullanıcının gönlünde şimdiden taht kurmuş gibi görünüyor.

Diğer Detaylar

Genç ve dinamik ekibi ile kullanıcılara en üst deneyimi sağlamak için sağlam bir ekip, etiketinyarisi.com için çalışıyor. Basit arayüzü sayesinde internetten alışveriş yapmayan birisi kolaylık ile alışverişini yapabiliyor. İndirimli ürünlerin her gün yayınlandığı ve hiç bitmediği etiketinyarisi.com’ a giriş yaparak fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Yüzlerce kategoride ve binlerce üründe sürekli olarak sunulan %50 indirimleri kaçırmanız mümkün değil. Türkiye’ de ilk ve tek olan etiketinyarisi.com yıl boyunca “her gün sezon sonu” sloganıyla indirimli ürünleri satışa çıkarıyor. En az %50 ve üzerinde ki tüm ürünleri etketinyarisi.com’ a giriş yaparak bulabilirsiniz.