Instagram hesabı açma! 3 adımda Instagram hesabı nasıl açılır?

Imstagram hesap açma işlemlerini 3 adımda anlattık. Instagram IOS ve Android mobil akıllı telefonlarda kullanılabilen bir fotoğraf ve video uygulamasıdır. Ticaret, arkadaşlık, hobi gibi alanlarda kullanılan ve son günlerde kullanıcısı giderek artan bir uygulamadır. Bu uygulamayla kullanıcılar çektiği fotoğraf ve videoları herkese açık ya da sadece arkadaş grubuna açık olacak şekilde paylaşabilir. Daha önce hiç Instagram hesabı açmamış olanlar hesap açma işlemlerini haberimiz üzerinden adım adım gerçekleştirebilirler. Peki, mobilde uygulama ve bilgisayar üzerinden instagram hesabı nasıl açılır? İşte adım adım Instagram hesabı açma.

ÖZGÜN Instagram hesabı kalıcı silme dondurma ve kapatma işlemleri

TELEFONDAN UYGULAMYLA INSTAGRAM HESAP AÇMA İŞLEMLERİ

Instagram uygulamasını iOS için App Store'dan, Android için

REKLAM

Google Play Store'dan veya Windows Phone için Windows Phone Store'dan indirin.

Uygulama yüklendikten sonra, Instagram'ı açmak için simgesine dokunun.

Kaydol'a dokunun, e-posta adresinizi girin ve İleri'ye dokunun. Facebook hesabınızla kaydolmak için Facebook ile Giriş Yap'a da dokunabilirsiniz.

E-postayla kaydolurken, bir kullanıcı adı ve şifre oluşturun, profil bilgilerinizi doldurun ve Bitti'ye dokunun. Facebook ile kaydolurken, henüz giriş yapmadıysanız Facebook hesabınıza giriş yapmanız istenecektir.

BİLGİSAYARDAN INSTAGRAM HESAP AÇMA ADIMLARI

Bilgisayardan bir Instagram hesabı oluşturmak için:

1. adım: instagram.com adresine gidin.

E-posta adresinizi girin, bir kullanıcı adı ve parola oluşturun veya Facebook hesabınızla kaydolmak için Facebook ile Giriş Yap'a tıklayın.

REKLAM

2.adım:

Bir e-posta adresiyle kaydolurken, Kaydol'a tıklayın. Facebook ile kaydolurken, henüz giriş yapmadıysanız Facebook hesabınıza giriş yapmanız istenecektir.

3.adım:

E-postayla kaydolursanız, e-posta adresinizi doğru girdiğinizden ve yalnızca sizin erişebildiğiniz bir e-posta adresi seçtiğinizden emin olun. Çıkış yapar ve şifrenizi unutursanız, Instagram hesabınıza tekrar giriş yapabilmek için e-posta hesabınıza erişmeniz gerekecektir.