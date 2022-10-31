Instagram hesapları kapanıyor

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip Instagram son günlerde kullanıcıların birçok hatayla karşılaşmasına sebep oluyor. Askıya alınan hesaplar ve takipçi kaybeden hesapların tekrardan aktif olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

INSTAGRAM HESAPLARI NEDEN KAPATILIYOR?

Popüler sosyal medya platformu Instagram'da birçok kullanıcı sebepsizce hesaplarının kapatıldığını, askıya alındığını bildiriyor.

Aynı zamanda birçok takipçi kaybeden kullanıcılar sorunun neyden kaynaklandığı hakkında araştırmalarda bulunuyor.

INSTAGRAM'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Instagram, resmi hesabı "@InstagramComms" yoluyla bir açıklama yaptı.

Platform yaptığı açıklamada, "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişirken sorun yaşadığının farkındayız. Bunu inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerini kullandı.