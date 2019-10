İnternetten Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

İki farklı yöntem ile istediğiniz hastanede basit bir şekilde randevunuzu alabilir, hatta hekiminizi seçebilirsiniz. Bunlardan biri MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) adı verilen sistemdir. MHRS, hem internet üzerinden hem de telefon ile ulaşılabilir bir sistemdir. Alo 182’yi arayarak veya Hekim Randevu Sistemi üzerinden kolayca ulaşılabilir. Bir diğer yöntem ise Hastane İletişim bilgilerini elde edip, hastaneyi arayarak randevu oluşturmaktır.

Trafik kazaları, kalp krizi, zehirlenmeler, yaralanmalar gibi acil durumda ki hastalar içinse hastaları taşımak için “Acil Çağrı Merkezleri” bulunmaktadır. Acil çağrı merkezleri, olayın yaşandığı yer ile hastane ulaşımı arasında en güvenli ve en hızlı yoldur. Acil çağrı merkezinin yönlendirdiği ambulans, acil durumda olan hastaya hızlıca ulaşarak ilk müdahaleyi yapar ve en yakın hastaneye götürür. Daha az acil olan durumlarda ise acil çağrı merkezlerini meşgul etmek yerine kendiniz ulaşım sağlamanız oldukça önemli ve hassas bir konudur. Size en yakın hastane ulaşım bilgilerinizi öğrenmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

İnternet Üzerinden Tahlil Sonuçlarını Öğrenme

Gelişen teknoloji sayesinde artık Tahlil Sonuçları için beklemenize bile gerek kalmamış durumda. Web üzerinden tahlillerinizi sorgulayarak sonuçlarınızı görebilir, inceleyebilirsiniz. Eskiden tek tek dosyaladığımız tahlil sonuçlarımız artık online olarak her zaman, her yerden ulaşılabilir duruma geldi. Bu sayede tahlil sonuçlarınızın çıkıp çıkmadığını öğrenmek için saatlerce hastanelerde sıra beklemenin önüne geçilmiş oldu. Tahlil sonuçlarınızı sorgularken tek dikkat etmeniz gereken hemen hemen her hastanenin farklı sonuç gösterme sistemine sahip olduğudur. Eğer tahlil sonuçlarınıza ulaşamazsanız, hastane ile iletişim kurarak web üzerinden sonuçlarınızı nasıl sorgulayabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Tahlil Sonuçlarınızı öğrenmek için web sitemizden hastanenizi seçerek ulaşabilirsiniz: https://www.tahlilsonuclari.web.tr/