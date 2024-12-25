Apple, iOS 18.2'de ortaya çıkan güvenlik açıklarını gidermek için iOS 18.2.1 güncellemesini yayınlayacak. iOS 18.2.1 güncellemesi, iPhone kullanıcılarının cihaz güvenliği için oldukça önemlidir. iOS 18.2.1, iOS 18.2'nin ardından yayınlanan küçük bir güncelleme olacak. Bu nedenle büyük yenilikler yerine, öncelikle güvenlik ve stabiliteye odaklanılacak.

iOS 18.2.1 güncellemesinin Aralık ayının sonunda veya Ocak ayının başında olduğu öngörülüyor. Bu güncelleme, iOS 18.2'de yaşanan sorunları gidermeyi ve güvenlik açıklarını kapatmayı amaçlıyor.

iOS 18.3 güncelleme ne zaman yayınlanacak?

iOS 18.3 güncellemesinin Ocak ayında yayınlanması bekleniyor. Bu güncelleme, küçük değişiklikler ve hata düzeltmeleri içerecek. iOS 18.4 ise Siri'nin Takvim, Mesajlar, Fotoğraflar ve Mail gibi uygulamalardan kişisel bilgilere erişmesini sağlayacak yeni bir özellik getirecek.

iOS 19 ne zaman yayınlanacak?

Apple, iOS 19'u ise Eylül 2025'te yayınlamayı planlıyor.

iOS 19 hangi modelleri destekleyecek?

iOS 19, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max gibi 2018 yılında piyasaya sürülen modelleri de destekleyecek.















