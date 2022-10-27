YÖK Başkanı Özvar'dan iptal edilen KPSS açıklaması: Süreçlerle alakalı sıkıntılar var

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, KPSS soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Özvar, ''Ön incelemeyi yaptıklarını ve savcılığa verdiklerini söyledi. Özvar, sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntıların olduğunu, bundan sonrası savcılığın işi olduğunu dile getirdi.

İptal edilen KPSS sınav soruşturması ne oldu sonuç açıklandı mı?

2022-Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik soruşturmaya ilişkin soru üzerine Özvar, şunları söyledi:

"Ön incelemeyi yaptık ve savcılığa verdik. Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntılar var. Yönetsel bakımdan, soru benzerliği konusu ortaya çıktıktan sonra ÖSYM yönetiminin ondan sonraki süreci yönetme şekliyle alakalı bazı sıkıntılar var. Bundan sonrası savcılığın işi. Bizim işin arka planını öğrenebilecek idari ve hukuki yetkimiz yok. Bizim sadece ön inceleme yapma yetkimiz var."

İptal edilen KPSS sınavı 18 Eylül'de yapılmaya başlandı

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen KPSS, sınavda sorulan soruların bir yayınevinin deneme sınavları, sosyal medya kanalları ve kitaplarında bulunan bazı sorular ile aynı olması gerekçesiyle iptal edilmişti. Sınav 18 Eylül 2022 tarihinde adaylar için tekrarlandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022’de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, görevine başlatılmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DDK'ya talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KPSS lisans sınavındaki sorulara ilişkin iddialar için Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı vermişti. Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.