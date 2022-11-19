İrmik Helvası Tarifi, Nasıl Yapılır? (TAM ÖLÇÜLÜ DETAYLI ANLATIM)

Misafir sofralarının, tatlı krizlerinin en pratik ve en lezzetli çözümü olan irmik helvası sunumu, lezzeti ve mis gibi kokusuyla Türk insanının favori tatlıları arasında yer alıyor. Her hali güzel olan bu tatlı ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

TAM ÖLÇÜLÜ İRMİK HELVASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

> 3 yemek kaşığı tereyağı

> 1,5 su bardağı süt

> 1,5 su bardağı irmik

> ½ su bardağı çam fıstığı

> 1,5 su bardağı su

> 1,5 su bardağı toz şeker

Servis için;

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> 2 tatlı kaşığı tarçın (arzuya göre)

İRMİK HELVASI YAPILIŞI

Tatlının şerbeti için;

> 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı sütü küçük bir sos tenceresine alın. Karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın.

İrmik için;

> 3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin.

> Yarım su bardağı çam fıstığını içine atarak kavurmaya başlayın.

> Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın.

> Sürekli karıştırıp, kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun.

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> İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar aktarın.

> Sıcak şerbetin etkisiyle fokur fokur kaynamaya başlayan irmik sürekli olarak karıştırmaya devam edin.

> Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın.

> Demlenen irmik helvasını servis kaselerine alıp, ters çevirip çıkardıktan sonra arzuya göre tarçın ilavesiyle birlikte dondurma ile servis edin.

Afiyet olsun!

İRMİK HELVASI KAÇ KALORİ?

1 porsiyon (ortalama 100 gram) irmik helvası 544 kcal kaloridir.

İRMİK HELVASI PÜF NOKTALARI NELER?

> Tereyağını irmikle çok iyi bir şekilde kavurmak helvanızın kıvamını en çok etkileyen şeylerin başında geliyor.

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> Tereyağını çok bolca ya da çok az koymayın. Tarifte belirtilen miktarlardan şaşmamaya özen gösterin.

> İrmiği kavururken dikkatli olmalısınız. Çok fazla kavurup irmiği yakmamalı ve sürekli karıştırmalısınız.

> Kavurma işlemini en kısık ateşte en az 20 dakika kadar yapın. Bu helvanızın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

> Helva için kullanılacak süt, şeker ve su gibi malzemelerin öncesinde bir minik tencere içerisinde toz şeker eriyene kadar karıştırırsanız en güzel kıvamı yakalayabilirsiniz.

> Farklı aromalar ilave etmek isteyenler içerisine limon, portakal kabuğu ekleyebilir, vanilya ilave edebilirler.

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İRMİK HELVASI ŞERBETİ SICAK MI SOĞUK MU KOYULUR?

İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar aktarın. Sıcak şerbetin etkisiyle fokur fokur kaynamaya başlayan irmiği sürekli olarak karıştırmaya devam edin.