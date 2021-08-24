İşkembeli nohut yemeği nasıl yapılır? İşkembeli nohut tarifi, yapılışı

Esnaf lokantaların menüsünde yer alan işkembeli nohut, sakatat sevenlerin en çok tercih ettiği yemeklerden birisi. Sağlıklı sakatatlardan biri olan işkembenin nohutla pişirilen bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

İŞKEMBELİ NOHUT TARİFİ

Malzemeler

750 gram dana işkembesi

3 adet kuru soğan

2 su bardağı nohut

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı sirke

Yapılışı

Nohutları 10-12 saat önceden ıslatın.

İşkembeyi iyice temizleyip bol suyla yıkayın.

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10 dakika kadar sirkeli suda bekletin.

Ardından durulayıp kuşbaşı doğrayın.

Diğer yanda soğanları piyazlık doğrayın.

Zeytinyağını düdüklü tencerede kızdırıp soğanları yağda kavurun.

İşkembeleri de soğanlara ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Ardından nohut, ılık su ve tuz da ekleyip düdüklü tencerede 1 saat pişirin.

Dilerseniz içine 1 yemek kaşığı domates salçası ve kırmızı tuz biber de ekleyip kırmızı sosun içinde de pişirebilirsiniz. Afiyet olsun…