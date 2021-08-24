Özgün İşkembeli nohut yemeği nasıl yapılır? İşkembeli nohut tarifi, yapılışı
YEMEK TARİFLERİ

İşkembeli nohut yemeği nasıl yapılır? İşkembeli nohut tarifi, yapılışı

Sakatatların arasında en sevilenlerden olan işkembenin nohut ile birleşimi ile meydana gelen işkembeli nohut klasik esnaf yemeklerindendir. Manisa mutfağına ait nohutlu işkembe tarifi işkembe yemeyi denemek isteyenler için lezzetli bir tarif. Peki, işkembeli nohut yemeği nasıl yapılır? İşte işkembeli nıhut tarifi, yapılışı, püf noktaları haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşkembeli nohut yemeği nasıl yapılır? İşkembeli nohut tarifi, yapılışı
işkembe

Esnaf lokantaların menüsünde yer alan işkembeli nohut, sakatat sevenlerin en çok tercih ettiği yemeklerden birisi. Sağlıklı sakatatlardan biri olan işkembenin nohutla pişirilen bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

İŞKEMBELİ NOHUT TARİFİ

Malzemeler

750 gram dana işkembesi

3 adet kuru soğan

2 su bardağı nohut

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı sirke

Yapılışı

Nohutları 10-12 saat önceden ıslatın.

İşkembeyi iyice temizleyip bol suyla yıkayın.

10 dakika kadar sirkeli suda bekletin.

Ardından durulayıp kuşbaşı doğrayın.

Diğer yanda soğanları piyazlık doğrayın.

Zeytinyağını düdüklü tencerede kızdırıp soğanları yağda kavurun.

İşkembeleri de soğanlara ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Ardından nohut, ılık su ve tuz da ekleyip düdüklü tencerede 1 saat pişirin.

Dilerseniz içine 1 yemek kaşığı domates salçası ve kırmızı tuz biber de ekleyip kırmızı sosun içinde de pişirebilirsiniz. Afiyet olsun…

Abone Ol Google News
Erdoğandan önemli görüşmeler

Erdoğan'dan önemli görüşmeler

​HDP'ye kapatma davası açan Savcı Şahin Beştepe'de.
Yedi ilçede 11 saat su yok

Yedi ilçede
11 saat su yok

​İSKİ'den su kesintisi duyurusu...
Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti

​24 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Orman yangınları üzerinden siyaset devşiren muhalefete sert sözler.

​Otomobilin yanına dönünce hayatının şokunu yaşadı.
Bir yalanın anatomisi

Bir yalanın anatomisi

Türk toplumunu kutuplaştıranlar: BBC Türkçe, Kılıçdaroğlu, Akşener.

​Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.