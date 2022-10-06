İSKİ açıkladı: 7 ilçeye 12 saatliğine sular akmayacak

İSKİ tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. İstanbul’da, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih, Sarıyer, Zeytinburnu ilçelerinde bugün su kesintileri yaşanacak. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 6 Ekim 2022 Perşembe İSKİ su kesintisi listesi.
Büyükçekmece'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.10'da başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. Atatürk Mahallesine su verilemeyecek.
Başakşehir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Başakşehir'de yaşanacak su kesintisinin saat 08.28'de başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Başak Mahallesine su verilemeyecek.
Beyoğlu'nda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Beyoğlu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 09.46'da başlayacağı ve 11.00'da bitmesi öngörülüyor. Sururi Mehmet Efendi, Çukur, Şehit Muhtar, Kocatepe, Bostan, Bülbül ve Kamer Hatun Mahallesine su verilemeyecek.
Beşiktaş'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Beşiktaş'ta yaşanacak su kesintisinin saat 09.00'da başlayacağı ve 11.00'da bitmesi öngörülüyor. Gayrettepe Mahallesine su verilemeyecek.
Fatih'te sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Fatih'te yaşanacak su kesintisinin saat 09.48'de başlayacağı ve 11.00'da bitmesi öngörülüyor. Yedikule Mahallesine su verilemeyecek.
Sarıyer'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Sarıyer'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.03'da başlayacağı ve 22.00'da bitmesi öngörülüyor. Tarabya, İstinye, Pınar, Darüşşafaka ve Ferahevler Mahallesine 12 saat boyunca su verilemeyecek.
Zeytinburnu'nda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Zeytinburnu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 09.53'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Sümer ve Nuripaşa Mahallesine su verilemeyecek.