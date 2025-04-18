İŞKUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ: İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemesi ne zaman?

Üniversite öğrencilerine iş tecrübesi kazandırmak amacıyla başlatılan İŞKUR Gençlik Programı, sadece deneyim değil, aynı zamanda gelir de sağlıyor. Program kapsamında öğrencilere çalıştıkları her gün için 1.083 TL ödeme yapılıyor. Aylık olarak haftada 3 gün çalışan bir öğrenci, ayda yaklaşık 13 gün üzerinden 14.000 TL'ye kadar gelir elde edebiliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?

İlk başvurularını yapan üniversite öğrenci iş başı yapmıştı. Çalıştıkları her gün için 1083 TL ödeme alacak gençler, maaşların yatacağı tarihi bekliyor ancak ödeme takvimine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Gençlerin ödemeleri, üniversitedeki ilgili birimlerin evrakları İŞKUR'a iletme zamanları ile alakalı olarak değişiklik gösterebilir. Maaşların Nisan ayı sonuna kadar hesaplarda olması bekleniyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI PARASI NE KADAR?

Haftada en fazla 3 gün çalışma fırsatı sunan Gençlik Programı kapsamında haftada 1, ayda 4 kez çalışmış olan bir genç aylık olarak 4 bin 332 TL kazanmış olacak. Haftada 2, ayda 8 gün çalışma sonucunda ise 8 bin 664 TL alacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,