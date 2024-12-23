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İsra Suresi Neyi Anlatır? İsra Suresi Konusu

İsra Suresi Neyi Anlatır? İsra Suresi Konusu

15:5423/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İsra Suresi
İsra Suresi

İsra Suresi Mekke döneminde indirilen son sûrelerden biridir. Adını, Hz. Peygamber’in Mekke’den Kudüs’e götürülüşünden bahseden ilk âyetindeki “gece yürüyüşü” anlamına gelen isrâ kelimesinden alan İsra Suresi'nde neyden bahsedilmektedir? İsra Suresi konusu nedir?

İsra Suresi'nde neyden bahsedilir? İsra Suresi konusu nedir?

İsra Suresi Konusu

İsrâ olayı, İsrâiloğulları’nın kötülükleri sebebiyle uğradıkları iki büyük işgal ve yıkım, önemli bir kısmı Kur’ân-ı Kerîm’den önceki ilâhî kitaplarda da bulunan temel dinî ve ahlâkî buyruklar, yeniden dirilmenin mümkün olduğu ve âhiret sorumluluğu, Allah’ın kuşatıcı ilmi, ilk insanın yaratılışı, İblîs’in isyanı, insanın seçkin bir varlık oluşu, ibadet ve namaz,Kur’an’ın önemi, müşriklerin inatçılığı, müminlerin itaatkârlığı sûrenin başlıca konularıdır.Fazileti İbn Hanbel, Tirmizî ve Nesâî gibi muhaddislerin aktardığı bir rivayete göre Hz. Âişe Peygamber efendimizin, genellikle geceleri Benî İsrâil (İsrâ) ve Zümer sûrelerini okuduğunu bildirmiştir (Şevkânî, III, 233)



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