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Atatürk Havalimanı'na nasıl gidilir?

Büyük Filistin Mitingi'ne nasıl gidilir? 28 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan mitinge gidecekler bu sorunun cevabını araştırıyor. Büyük Filistin Miting'i Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Öte yandan mitingin yapılacağı İstanbul Atatürk Havalimanı ulaşım araçları da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte merak edilenlerin cevabı...

15:10 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Atatürk Havalimanı

Atatürk Havalimanı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Büyük Filistin Mitingi bugün gerçekleştirilecek. Miting alanına gitmek isteyenler metro, tramvay, otobüs ile Atatürk Havalimanı'na nasıl gideceğini araştırıyor.

Atatürk Havalimanı'na nasıl gidilir?

Metro ile;
Yenikapı- Atatürk Havaalanı Metrosu’nu kullanmanız gerekli, bu metro hattı Yenikapı’da başlayıp havalimanının içine kadar gidiyor. Güzergahı ve haritaları görebilmeniz için aşağı link bırakıyoruz. Yenikapı’da binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar metro hattını kullanarak, Ataköy Şirinevler durağında inip buradan geçiş yapmayı da tercih edebilirsiniz.
Otobüs ile;
Otobüsle, gitmek isterseniz TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattını veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattını takip eden otobüslere binebilirsiniz.
Metrobüs ve Marmaray ile;
Kadıköy’den Atatürk Havalimanı’na önce Marmaray’ı kullanıp sonra da metroya aktarma yapıp gitmek oldukça pratik bir ulaşım seçeneği. Tek yapmanız gereken, Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray ile Yenikapı’ya geçmek. Oradan da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’na aktarma yapmak. Ayrılık Çeşmesi durağına Metrobüs veya Kadıköy-Kartal Metro Hattı’nı kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı ile Avrupa Yakası’na geçip Ataköy-Şirinevler durağından Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu’na aktarma yaparak da Atatürk Havalimanı’na ulaşabilirsiniz.


#atatürk havalimanı
#filistin mitingi
#istanbul
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