Mereng; çırpılmış yumurta beyazı ve şekerin karıştırılıp pişirilmesiyle elde edilen bir pastacılık ürünü. Mereng, pişme derecesine ve hazırlanış şekline göre, daha yumuşak ve çiğnenebilir bir kıvamla ya da daha katı ve köpüksü bir dokuyla hazırlanabiliyor. İşte ornijanl İtalyan merengi tarifi...