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İtalyan Merengi (Beze) Nasıl Yapılır? Orjinal Tarifi

Mereng sözcüğü çırpılmış yumurta ve şeker karışımını ifade eder. İtalyanlar ile özdeşleşen mereng birçok pasta, turta yapımında kullanıldığı gibi tek başına da tüketilebiliyor. Orjinal İtalyan merengi asıl yapılır? Mereng (beze) yapmanın püf noktası, malzemeleri neler? İşte İtalyan merengi tarifi...

16:12 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İtalyan merengi

İtalyan merengi

Mereng; çırpılmış yumurta beyazı ve şekerin karıştırılıp pişirilmesiyle elde edilen bir pastacılık ürünü. Mereng, pişme derecesine ve hazırlanış şekline göre, daha yumuşak ve çiğnenebilir bir kıvamla ya da daha katı ve köpüksü bir dokuyla hazırlanabiliyor. İşte ornijanl İtalyan merengi tarifi...

İTALYAN MERENGİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

İtalyan Merengi 3 temel mereng çeşidinden birisidir. İtalyan merengi için; yumurta beyazı ve şeker şurubu gerekiyor. Şeker şurubu; suyun ve şekerin kaynatılmasından elde edilen şerbete deniyor.

İtalyan merengi yaparken; yumurtanın beyazı çırpıldığı sırada şeker şurubu yavaşça karışıma ilave ediliyor.

İtalyan merengini yaparken şeker şurubu 118 derece kullanılır. Sıcak şeker şurubu kullanıldığı için yumurta beyazı şekerin ısısıyla pişer ve salmonella riskini yok eder. Genelikle muslarda ve parfe yapımında kullanılır.

İTALYAN MERENGİ TARİFİ

Malzemeler

4 yumurta akı

1+1/4 su bardağı şeker

1/4 su bardağı su

bir kaç damla limon suyu (krem tartar yerine kullandım)

Bir fiske tuz

1 çay kaşığı vanilin

İTALYAN MERENGİ HAZIRLANIŞI

İtalyan mereng için yumurta akları, limon suyu tuz ve 1/4 bardak şekeri ekleyip tıraş köpüğü kıvamında çırpın.

1 bardak şekerle 1/4 bardak suyu kaynatın 240F (116 C) olunca merenge ekleyip hızlıca mereng ılıyana kadar çırpın. İster turta, pasta gibi tariflerinizde ister tek başına tüketebilirsiniz.




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29 dakika önce
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