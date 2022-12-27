TOKİ izmir Kemalpaşa konut teslim tarihi açıklandı

​izmir Kemalpaşa TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, İl ve İlçe Ana Kademe Kadın ve Gençlik Kollarının katılımı ile Gönül Seferberliği kapsamında ‘Karınca modeli’ saha çalışmasını Kemalpaşa’da gerçekleştirdi. Program kapsamında, Çambel Mahallesi’ndeki TOKİ inşaat alanına da giden İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 1. etap 679 konutun yılbaşına kadar tamamlanacağını 2. ve 3. etabın ise 2023 yılı içinde biteceğini müjdeledi.

TOKİ’den yapılan açıklamada ise “İzmir Kemalpaşa’da inşa ettiğimiz 679 konutumuz 27 Aralık 2022-30 Ocak 2023 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.” denildi.

Toplamda 90 dükkan ve bin 703 konutluk projede 679 adet konut, 13 adet dükkan, birer adet ilköğretim ve ortaokul, 1 adet cami, arıtma ve su deposu bulunuyor.

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