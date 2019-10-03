İzmir’de 4 Mevsim Lazer Epilasyon

Buz Lazer ile Yaz Aylarında Lazer Epilasyon

Buz Lazer, günümüz lazer epilasyon teknolojilerinde geline son noktadır. 80’nin üzerinde ülkede uygulanan Buz Lazer, bir dünya markasıdır. Geleneksel lazer epilasyon yöntemlerinin dezavantajlarını ortadan kaldırmak üzere tasarlanan Buz Lazer, FDA onayına sahip son derece güvenli bir sistem. Hakkında birçok klinik çalışma mevcut. Buz Lazer, yılın her mevsiminde uygulanabilmesini sağlayan patentli teknolojilere sahip.

Buz Lazer epilasyon İzmir gibi yılın büyük bölümünde güneşli olan bölgelerde yoğun ilgi görüyor. Yaz aylarında bronz tene de güvenle uygulanabilmesi kuşkusuz bu yoğun ilgide önemli bir paya sahip. Buz Lazer, ütüleme epilasyonun mucidi firma tarafından geliştirilen bir sistem. Tedavi başlığı adeta ütü yapar gibi cilt üzerinde sürekli hareket ettiriliyor. Bu uygulama tekniği ile kıllar kademeli olarak ısıtıldığı için ağrı neredeyse hiç hissedilmiyor. Koyu tenli kişilerde ve bronz tende yanık gibi riskleri ortadan kaldıran bu uygulama tekniği, Buz Lazer cihazının patentli teknolojisi. Lazer epilasyonda devrim niteliğindeki bu uygulama tekniği, yaz ayları dahil yılın her mevsiminde güvenle lazer epilasyon yapılabilmesini sağlıyor. Güneşlendikten sonra cilt renginin açılması beklenmiyor, sadece 1 hafta sonra Buz Lazer yapılabiliyor. Lazer epilasyon İzmir’de Buz Lazer ile yaz aylarında da yan etki riski olmadan uygulanabiliyor. Kuşkusuz İzmirliler için bu oldukça avantajlı bir durum.

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Buz Lazer Yüksek Hasta Konforu Sunuyor

Buz Lazer epilasyonun bir diğer önemli özelliği patentli Ice teknolojisi. Gelişmiş bir soğutma sistemi olan Ice teknolojisi, cildi -3 dereceye kadar soğutuyor. Tüm lazer epilasyon uygulaması sırasında cildi serinleten bu teknoloji ile cilt ferahlıyor ve lazer epilasyon neredeyse tamamen ağrısız bir şekilde gerçekleşiyor. Masaj konforunda bir lazer epilasyon imkanı sunan Buz Lazer, günümüzün en gelişmiş lazer epilasyon yöntemlerinin başında gelmektedir.

Buz Lazer, ince tüylerde de başarılı sonuçlara sahip bir yöntem. İnce kıllar dahil tüm kıl tiplerine kalıcı çözüm sunması, sarı ayva tüylerinde tetiklenme yapmaması, her mevsimde uygulanabilmesi tercih nedenleri arasında. Buz Lazer, patentli uygulama tekniği ve patentli Ice teknolojisi ile bronz ten dahil tüm cilt tiplerinde yanık riski olmadan uygulanabiliyor. Koyu cilt tiplerinin lazer epilasyonunda adeta devrim niteliğinde bir uygulama olan Buz Lazer yüksek hasta memnuniyet oranına sahip.

Buz Lazer burun içi, kulak içi gibi zor erişilebilen alanlar ve kaş üzeri gibi hassasiyet gerektiren bölgeler için de çözüm sunuyor. Bu alanlar için tedavi başlığına takılan özel bir uç mevcut. Bu uç ile hassas ve kolay bir şekilde uygulama yapılabiliyor. Ortalama 6-8 seans önerilen Buz Lazer epilasyonun avantajlarından erkekler de yararlanıyor.

Tüm bu avantajları ile Lazer Epilasyon İzmir dendiğinde akla ilk önce Buz Lazer geliyor.

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