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İzmir’de yağmur! 5 günlük İzmir hava durumu

İzmir’de üç gündür etkili olan yağmur büyük çaplı sel ve baskınlara neden olmazken hafta sonunu da değerlendiren İzmirliler yağmurda bol bol fotoğraf çektirdiler. İşte 5 günlük İzmir hava durumu...

Haber Merkezi IHA
5 günlük İzmir hava durumu haberimizde.

5 günlük İzmir hava durumu haberimizde.

Fotoğraf: IHA

İzmir’de, Perşembe sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, kent merkezinde ve dış ilçelerde etkili oldu. Kent merkezinde yağmur, büyük sel ve baskınlara neden olmazken ara sokaklarda bazı yollar göle döndü. Yılın son hafta sonunu yağışlı geçiren İzmirliler, tatilde yağmuru keyfe döndürdü. Şemsiyesini alan İzmirliler özellikle Alsancak Kordon’da deniz kenarına çıkarak yürüyüş yaparken bir taraftan da bol bol fotoğraf çekti.

Öte yandan İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre; İzmir’de, yılın son gününde yağış olmayacağı, havanın parçalı bulutlu olacağı, sıcaklığın ise 7 ile 12 derece arasında değişeceği belirtildi.

5 GÜNLÜK İZMİR HAVA DURUMU

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