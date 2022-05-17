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Kabak sote tarifi: kabak sote malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Hem zengin besin değeri hem de düşük kalorisiyle diyet sofralarının baş tacı; "kabak sote". Yapımı oldukça basit, birkaç malzemeyle hazırlanabilen kabak sote tarifi bir o kadar da çok kolay. Kabaktaki yüksek potasyum kan basıncını dengeler ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Peki, kabak sote nasıl yapılır? İşte, kabak sote tarifi, malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabak sote tarifi: kabak sote malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Kabak sote nasıl yapılır?

Bilindiği gibi kabak; yemeklerden sonra kan şekerinin aşırı yükselmesini önler ve tip 2 diyabet riskine karşı koruma sağlar. Faydası saymakla bitirilmeyecek kabağın muhteşem sote tarifini sizler için hazırladık. İşte, enfes kabak sote tarifi.

KABAK SOTE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -3 adet kabak
  • -1 adet soğan
  • -3 diş sarımsak
  • -1 yemek kaşığı salça
  • -Sıvı yağ
  • -10 dal maydanoz
  • -10 dal dereotu


KABAK SOTE YAPILIŞI

  • 1. Soğanları küp küp doğrayıp hafif yağda kavurun.
  • 2. Kabakları soyup küp küp ve küçük doğrayın.
  • 3. Soğan ile güzelce kavurun.
  • 4. Salçayı da ilave edip kavurma işlemine devam edin.
  • 5. 10 dakika kadar pişirdikten sonra dereotu ve maydanozu doğrayıp üzerine ekleyin.
  • 6. Tuz, karabiberi de ekledikten sonra karıştırıp pişirmeye bırakın.

KABAK SOTE PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Kabak sote tarifini hazırlama süresi 5 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

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