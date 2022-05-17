Kabak sote tarifi: kabak sote malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Bilindiği gibi kabak; yemeklerden sonra kan şekerinin aşırı yükselmesini önler ve tip 2 diyabet riskine karşı koruma sağlar. Faydası saymakla bitirilmeyecek kabağın muhteşem sote tarifini sizler için hazırladık. İşte, enfes kabak sote tarifi.
KABAK SOTE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- -3 adet kabak
- -1 adet soğan
- -3 diş sarımsak
- -1 yemek kaşığı salça
- -Sıvı yağ
- -10 dal maydanoz
- -10 dal dereotu
KABAK SOTE YAPILIŞI
- 1. Soğanları küp küp doğrayıp hafif yağda kavurun.
- 2. Kabakları soyup küp küp ve küçük doğrayın.
- 3. Soğan ile güzelce kavurun.
- 4. Salçayı da ilave edip kavurma işlemine devam edin.
- 5. 10 dakika kadar pişirdikten sonra dereotu ve maydanozu doğrayıp üzerine ekleyin.
- 6. Tuz, karabiberi de ekledikten sonra karıştırıp pişirmeye bırakın.
KABAK SOTE PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
Kabak sote tarifini hazırlama süresi 5 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.