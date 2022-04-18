​Kabak tatlısı tarifi: kabak tatlısı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Kış aylarının vazgeçilmez bir tatlısı olsa da iftar soflarına eşlik edecek enfes kabak tatlısı tarifi ve yapılış aşamaları.

KABAK TATLISI NASIL YAPILIR? ADIM ADIM KABAK TATLISI TARİFİ

Kabak tatlısının, fırında kabak tatlısından muhallebili kabak tatlısına kadar birçok çeşidi bulunuyor.

KABAK TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

- 2 kg balkabağı

- 3 su bardağı toz şeker (kabağın cinsine göre değişir, tatsız ise daha fazla şeker eklenebilir)

- 1 su bardağı dövülmüş ceviz

KABAK TATLISI YAPILIŞI

-Kabak tatlısı için kabağı ince ince dilimledikten sonra soyup çekirdeklerini çıkartın.

-Yıkadıktan sonra 2-3 parmak genişliğinde dilediğin uzunlukta doğrayın.

-Büyük ve yayvan bir tencereye kabakları, aralarına şeker serperek kat kat dizin.

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-2-3 saat ya da bir gece ağzı kapalı olarak bekletin. Bu bekleme sırasında kabak su salacağı için pişirirken ayrıca su koymaya gerek yok.

-Geceden bekletilen kabak kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Arada çatalla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

-Soğuduktan sonra balkabağı tatlısı servis tabağına alınır, üzerine tahin gezdirilip dövülmüş ceviz serpilerek servis edilir.

-Dilerseniz kabakların üzerine kendi şerbetini ağdalaştırıp da gezdirebilirsiniz. Kabağın şerbetinin koyulaşması için bir sürede kapağı açık olarak pişirmelisiniz.

-Aynı şekilde kabak tatlınızı fırında pişirerek de çok hoş bir tat elde edebilirsiniz.

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KABAK TATLISI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Kabak tatlısının 45 dakika pişirme süresi vardır.

KABAK TATLISI KALORİSİ

Kabak tatlısının 103,4 k. kalorisi bulunmaktadır.

KABAK TATLISI PİŞİRİRKEN PÜF NOKTALARI

Kabakları dilimledikten sonra şeker ile birlikte 1 gece aynı tencerede bekletilmelidir.

Kabakları pişirirken su eklemenize gerek yoktur.

Şerbetinin koyulaşması için pişirirken bir süre kapağı açık bırakılır.

KABAK TATLISININ FAYDALARI

*İçerisinde potasyum, demir, sodyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum içermektedir.

*Vücudu mikroplardan korur, yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

*İçerisinde bol miktarda lif bulunmaktadır.

*A vitamini açısından oldukça zengindir.

*Sahip olduğu beta kroten sayesinde cildin yenilenmesini sağlamaktadır.

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