Kadir Gecesi, içerisinde Kur’ân-ı Kerîm indirilen mübarek bir gecedir. Bu gecede yapılan ibadet, (içinde Kadir Gecesi olmayan) bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Bu gecede Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in, Hazret-i işe validemize öğrettiği dua okunur. İşte Allahumme inneke afuvvun duasının okunuşu ve anlamı.

KADİR GECESİ’NDE HANGİ DUA OKUNUR?

Yine işe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ramazanda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazanın son on gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72; İbni Mâce, Sıyâm 57.)

KADİR GECESİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Hz. Aişe (r.a), Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e: ''-Ey Allah'ın Rasulü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim?'' diye sormuş, Alemlerin Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) ise

''Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.'' buyurmuştur.

KADİR GECESİ DUASI MEALİ

– "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5.)

KADİR GECESİNDEN YAPILACAK İBADETLER

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ramazan ayının son on gününde itikafa girer ve bu günler Kur'an, namaz ve dua ile geçirirdi. İtikafa giremeyecek Müslümanlarsa bu ibadetleri camilerde cemaate katılarak ya da evlerinde yapabilirler.

KADİR GECESİ ÖNEMİ

Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir.

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER VE OKUNACAK DUALAR

Bu gecede tesbih namazı kılınır. Bu geceyi nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran işe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).

Kadir gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.











