Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde seyir halinde olan Kadir Gökırmak yönetimindeki 33 DK 530 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Ökkeş Güler’in kullandığı 46 AB 247 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan 46 AB 247 plakalı otomobil servis yolunda park halinde olan kamyona arkadan çarparak ancak durabildi. Kazada, kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan Tayyip Engizek (18) olay yerinde hayatını kaybederken sürücülerle birlikte Murat Bayazıt, Halil Çoban ile Çağrı Yüksel yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.