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Kalburabastı tatlı tarifi: Kalburabastı tatlı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Cevizli, irmikli bir tatlının ağızda dağılan enfes tadı; "kalburabastı tatlısı". Tatlı tarifleri arasında en kolay yapılan kalburabastı tatlısının tarifini sizler için hazırladık. Peki, kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? İşte, kalburabastı tatlı tarifi, malzemeleri, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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Kalburabastı tatlı tarifi: Kalburabastı tatlı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Kalburabastı tatlı tarifi nasıl yapılır?

Çay sohbetlerinizi tatlandıracak kalburabastı tatlısı, kolay ve pratik hazırlanıyor. Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? İşte, enfes kalburabastı tatlı tarifi.

KALBURABASTI TATLI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -120 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • -2 yemek kaşığı yoğurt
  • -1/2 çay bardağı sıvı yağ
  • -3,5 - 4 su bardağı un
  • -1 tatlı kaşığı karbonat 3-4 damla limon

Şerbeti için:

  • -2 su bardağı toz şeker
  • -2 su bardağı su
  • -1 tatlı kaşığı limon suyu

İçi için:

  • -120 gram ceviz içi

Servisi için:

  • -2 yemek kaşığı toz antep fıstığı


KALBURABASTI TATLI TARİFİ YAPILIŞI

  • 1. Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu karıştırarak kaynamaya bırakın, kaynadıktan sonra limon suyu sıkarak kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Ardından ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
  • 2. Tatlı için,un hariç bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce karıştırın.
  • 3. Karbonatın üzerine limonu sıkın ve köpürmesini sağlayın.
  • 4. Azar azar unu ilave edin.
  • 5. Ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.
  • 6. Cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar koparın ve yuvarlayın. İsterseniz süzgeçte ya da kullandığımız gibi bir kesme aparatının üzerine bastırarak şekil almasını sağlayın.
  • 7. Cevizi ortasına koyarak nazikçe birleştirin.
  • 8. Fırın tepsinize dizin, önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar 25- 30 dakika pişirin.
  • 9. Fırından çıkınca sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbeti iyice çekince servis edin.
  • **Afiyetler olsun.

KALBURABASTI TATLI TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Kalburabastı tatlı tarifini hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 45 dakikadır.

KALBURABASTI TATLI KALORİSİ

Kalburabastı tatlı tarifinin kalori değeri 429/kcal'dir.

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