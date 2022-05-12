Kalburabastı tatlı tarifi: Kalburabastı tatlı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı Cevizli, irmikli bir tatlının ağızda dağılan enfes tadı; "kalburabastı tatlısı". Tatlı tarifleri arasında en kolay yapılan kalburabastı tatlısının tarifini sizler için hazırladık. Peki, kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? İşte, kalburabastı tatlı tarifi, malzemeleri, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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