Kandil simidi tarifi: Kıyır kıyır pastane usulü kandil simidi

Bugün Ramazan ayının habercisi olan Berat Gecesi sebebiyle en çok aratılan ve merak edilen konulardan birtanesi ağızda dağılan, kıyır kıyır kandil simidi tarifi. Sevdiklerinizin çok beğeneceği kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? İşte bütün detaylar...
Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi tarifi...
Kandil simidi için malzemeler
Yarım paket margarin (yarım paket)
1 fincan sıvıyağ
1 yumurta (akını ayırın)
1 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı mahlep
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
Yarım paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
Yumurtanın sarısıyla akını ayırın. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak kadar yumuşak hamur elde edeceksiniz. Yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150'C fırında 25 dakika pişirin.
Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?
Kandil simidi için malzemeler
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1.5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu
Mahlepsiz kandil simidi için öncelikle yumurtanın sarısıyla akını ayırın. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150 derece fırında 25 dakika pişirin.
Bayatlamayan Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi Nasıl Yapılır?
- İlk olarak, hamuru için uygun bir yoğurma kabına tereyağını alalım.
- Üzerine yoğurt, yumurtanın sarısı, sirke, sıvı yağ, toz şeker ve tuz ilave ederek karıştıralım. Dilerseniz hoş bir koku vermesi için 1 tatlı kaşığı kadar mahlepte kullanabilirsiniz.
- Malzemeler güzelce karıştıktan sonra kabartma tozu ve biraz un ekleyerek yoğurmaya başlayalım.
- Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Kıvamı tutturabilmek için 3 su bardağı kadar unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam edelim.
- Kıvam alan hamurumuz şekil vermeye hazır. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizle uzun bir şerit haline getirelim. İki ucunu birleştirerek simit şeklini verelim.
- Şekillendirdiğimiz simitleri önce ayırdığımız yumurta akına, ardından kavrulmuş susama bulayarak fırın tepsisine dizelim. Dilerseniz susamı çörek otu ile karıştırarak da kullanabilirsiniz.
- Tüm hamur bitene kadar şekil verip fırın tepsisine dizmeye devam edelim. Ben bu tarifle yaklaşık 38 tane kandil simidi elde ettim.
Şekillendirdiğimiz kandil simitlerini önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirelim.
Fırından çıkan kandil simitlerimiz servise hazır. Afiyet olsun!