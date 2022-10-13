Kandil simidi tarifi: Kıyır kıyır pastane usulü kandil simidi Kandil akşamlarının vazgeçilmezlerinden kandil simidi, çayın yanında en çok sevilen lezzetlerden bir tanesi. Ağızda dağılan ve kıyır kıyır kıvamı yakalamak tabi ki kandil simidinde en önemli olan şey. Sizlere vereceğimiz tarifle Kandil akşamlarına özel komşularınız, aileniz ve sevdikleriniz için ağızda dağılan tam ölçülü bir kandil simidi yapabilirsiniz. Peki Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidine sirke konulur mu? İşte, kandil simidi tarifi.

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