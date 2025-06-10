Kurban bayramı nedeniyle kargo çalışma saatlerinde değişiklik yaşanmıştı. Kargo firmaları 5 Haziran Perşembe günü (Arefe) yarım gün hizmet verdi. Ancak Kurban Bayramı’nın 1. gününden itibaren (6 Haziran Cuma) kargo şirketleri genel olarak kapalıydı. Peki, bayram sonrası kargolar ne zaman açılacak? Kargolar bugün açılacak mı, dağıtım yapıyor mu? 10 Haziran 2025 Salı bayramdan sonra Yurtiçi Kargo, Aras, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri
Kurban Bayramı tatilinde kargo firmalarının çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle gönderi bekleyen ya da kargo teslim edecek olanlar, PTT, Sürat, Yurtiçi ve Aras Kargo'nun bugün hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Bayramın son günlerinde dağıtım takvimi merak konusu oldu. Peki, kargolar bugün açık mı, ne zaman açılacak?
KARGOLAR BUGÜN AÇILACAK MI?
Kurban Bayramı bu yıl 6-7-8-9 Haziran tarihlerine denk geldi.
Kargo şirketleri 10 Haziran Salı itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecek.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri 8.30 - 17.30
Bazı bölgelerdeki PTT şubeleri Cumartesi 13.30 kadar hizmet verir.
Hafta içi 09.00 - 18.00
Cumartesi 09.00 - 16.00
Pazar kapalı
Hafta içi 08.30 - 18.00
Cumartesi 08.30 - 14.00
Pazar kapalı
Doğu illerinde hafta içi: 08:30 – 18:00
Batı illerinde hafta içi: 09:00 – 18:30
Doğu illerinde cumartesi 08:30 – 14:00
Batı illerinde cumartesi 09:00 – 14:30
Pazar kapalı
Hafta içi 08.30 - 18.00
Cumartesi 08.30 - 13.00
Pazar kapalı