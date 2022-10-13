Karnabahar tarifi: Kıymalı ve kıymasız karnabahar yemeği nasıl yapılır? Nasıl pişirilir?

Turpgiller familyasının en çok tüketilen sebzelerden biri olan karnabahar, yemek çeşidi en çok olan besinlerden bir tanesi. Sizlere bu haberimizde hem kıymalı hem de kıymasız karnabahar yemeğinin tarifini hazırladık. İşte karnabahar tarifi.

KIYMASIZ KARNABAHAR YEMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-1 adet orta boy karnabahar

-1 adet yeşil biber

-1/2 çay bardağı pirinç

-1 adet domates

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-1 çay bardağı zeytinyağı

-1 adet orta boy soğan

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı toz şeker

KARNABAHAR YEMEĞİ YAPILIŞI

Karnabaharı çiçeklerine ayırıp güzelce yıkayın. Dilerseniz yıkadıktan sonra suyun içinde bırakıp 1 yemek kaşığı sirke ilave edin. Bu sayede pişerken çıkan kokuyu azaltmış olursunuz.

Tencereye aldığınız zeytinyağında, ince ince doğradığınız soğanları pembeleşene dek kavurun.

Ardından salçayı, domatesleri, ve biberleri ekleyip güzelce kavurun.

Ardından salçayı, domatesleri, ve biberleri ekleyip güzelce kavurun. Bir süre kavurduktan sonra yıkadığınız pirinçleri de ekleyin ve 2 bardak sıcak suyu da ilave edin.

Karnabaharlar yumuşadıktan sonra kalan bir bardak suyu daha ekleyin ve kaynadıktan sonra baharatlarını da ekleyin. Altını kapatın. Dinlendirdikten sonra servis edin.

**Afiyet olsun.

KIYMALI KARNABAHAR TARİFİ

MALZEMELER

> 1 adet büyük boy karnabahar

> 2 adet soğan

> 200 gram kıyma

> 3 yemek kaşığı salça

> 2 yemek kaşığı sıvı yağ

> 1 çay kaşığı tuz

> 1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

> Soğanları küp küp doğrayalım ve sıvı yağ ile kavuralım.

> Kavrulan soğana kıymayı ilave edip kavurmaya devam edelim.

> Kıymada kavrulunca salçayı ekleyelim.

> Yanmaması için göz kararı su ilave edelim, çok olmamasına dikkat edelim.

> Son olarak tuz karabiberi ekleyip kısık ateşte biraz daha pişirip altını kapatalım.

> Ayrı bir tencereye karnabaharları dizelim ve üzerine hazırladığımız karışımı dökelim.

> En son olarak biraz su ilave edip ocağa alalım ve karnabaharlar yumuşayana kadar pişirelim.

> Piştiğinde ocaktan alıp servis edelim.

Afiyet olsun.

KARNABAHAR YEMEĞİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

5 kişilik bir karnabahar yemeğinin hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 30 dakikadır.

KARNABAHAR YEMEĞİ KALORİSİ

1 porsiyon için 189/kcal*

KARNABAHAR BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

2 gram protein

9 gram karbonhidrat

16 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

KARNABAHAR YEMEĞİ ZORLUK SEVİYESİ

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KARNABAHAR YEMEĞİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Karnabahar haşlama esnasında yoğun bir koku verir. Bu kokuyu önlemek için, tencereye 1 adet defne yaprağı veya az miktarda sirke ekleyebilirsiniz.

Yeşil biber yerine kırmızı biber de kullanabilirsiniz.

KARNABAHAR PİŞİRME ÖNERİSİ

Karnabahar pişirirken içerisine koyacağınız defne yaprağı ve sirke karnabahar kokusunu engelleyecektir. Dilerseniz zeytinyağı yerine tereyağı ya da sıvı yağ kullanabilirsiniz.

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