Kurban etinin hangi koşllarda saklanması gerektiğini araştırıyor. Taze eti saklama koşulları, kasaptan alınan etlerle farklılık gösterirken arama motorlarında araştırılan 'Et nasıl saklanır? Kurban eti, pişmiş et, çiğ et nasıl saklanmalıdır? - Dana eti, koyun eti saklama koşulları' konularının detaylarını haberimizde derledik.

KAVURMA NASIL SAKLANIR?

Pişmiş etler ve kıymalar da buzlukta saklanabilir. Et saklama koşulları yanı sıra kıyma saklamak isteyen kişiler öncelikli olarak kıymayı kavurmalı ve sonrasında porsiyonluk poşet içerisine koyarak buzluğa kaldırmalıdır. Pişmiş etler dondurucuya kaldırıldıktan sonra kullanılmak istenildiğinde çözünme işlemine dikkat etmek gerekir. Derin dondurucudan çıkan et öncelikli olarak buzdolabına koyulmalı ve orada çözünmesi beklenmelidir.

Pişmiş şekilde buzdolabına koyulacak etlerin ise 3 sıra şeklinde üst üste dizilmesi gerekir. Aksi halde dizilen etler bir yandan formunu kaybederken diğer bir yandan da sıklaşan etlerin arasında buzlanmalar oluşur. Aynı zamanda kemik sularını da ilerleyen zamanlarda kullanmak isteyen kişiler bu suları porsiyonlarsa ayırabilir. Buz küplerinin içerisinde ya da buz torbalarının içerisinde de et suyunu saklamak oldukça mümkündür. Et suları sayesinde çorbalar ve yemeklere lezzet vermeniz kolay olur.

KURBAN ETİ BUZDOLABINDA KAÇ GÜN SAKLANIR?

Kurban eti buzdolabının normal kısmında en fazla 5-6 gün saklanabilir.

Diğer et türlerine göre daha çabuk bozulan kıyma, buzdolabında en fazla 3 gün bekletilmelidir.

KURBAN ETİ BUZLUKTA, DERİN DONDURUCUDA KAÇ GÜN SAKLANIR?

Hava almayacak şekilde paketlenen kurban eti, buzlukta veya derin dondurucuda 6-8 aya kadar saklanabilir.







