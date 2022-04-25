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Kemalpaşa tatlısı tarifi: Kemalpaşa malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Diğer adıyla Peynir tatlısı olarak bilinen, ismini Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden alan Kemalpaşa tatlısı, evinizde taze ve tuzsuz beyaz peynir ilavesiyle hazırlayıp kaymakla servis edebileceğiniz muhteşem tarifini sizler için hazırladık. İşte, Kemalpaşa tatlısı, malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı.

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​ Kemalpaşa tatlısı tarifi: Kemalpaşa malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Kemalpaşa tatlısı tarifi

Şam fıstığı, hindistan cevizi, fındık, ceviz ve benzeri malzemelerle süsleyebileceğiniz meşhur Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? İşte, pratik Kemalpaşa tatlısı tarifi...

KEMALPAŞA TATLISI TARİFİNİN MALZEMELERİ

  • -1 adet yumurta
  • -1 çay bardağı sıvı yağ
  • -1 çay bardağı yoğurt
  • -1 su bardağı irmik
  • -1 paket vanilya
  • -1 paket kabartma tozu
  • -1 su bardağı un

Şerbeti için:

  • -3 su bardağı su
  • -3 su bardağı toz şeker
  • -1 tatlı kaşığı limon suyu


KEMALPAŞA TATLISI YAPILIŞI

1. Karıştırma kabının içerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ aktarın.

2. Yoğurdu ilave edin. Üzerine 1 su bardağı irmik, birer paket vanilya ve kabartma tozunu karışıma ekleyin.

3. Unu da azar azar ilave ederek karıştırın

4. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

5. Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar alın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aktarın.

6. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar 25 dakika kadar pişirin.

7. Tatlınız sıcakken önceden hazırlayıp soğuttuğunuz şerbeti üzerine gezdirin.

8. Şerbetini çekince üzerine Hindistan cevizi serperek servis edin.

KEMALPAŞA TATLISI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Kemalpaşa tatlısı tarifini hazırlama süresi 45 dakika, pişirme süresi 40 dakikadır.

KEMALPAŞA TATLISI KALORİSİ

Kemalpaşa tatlısı kalori değeri 380/kcal'dir.

KEMALPAŞA TATLISI PİŞİRME PÜF NOKTALARI

Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır diye düşünürken şerbetini tutturamamaktan yana endişeniz varsa, tarifteki su ve şeker oranını hiç bozmamaya dikkat etmelisiniz.

KEMALPAŞA TATLISI SERVİS ÖNERİSİ

Üzerine Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz.

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