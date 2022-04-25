​ Kemalpaşa tatlısı tarifi: Kemalpaşa malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

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Şahan Gökbakar'ın 'Tortum şelalesi kurudu' iddiasına videolu yanıt: Gel de gör hepsi yalan işte bu gerçek

Komedyen Şahan Gökbakar'ın Tortum Şelalesi 'kurudu' paylaşımına Erzurum Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak'tan yanıt geldi. Gürül gürül akan şelalenin önünde yaptığı videolu açıklamayı 'An itibariyle Tortum Şelalesi' diyerek paylaşan Başkan Aktoprak, "Hepsi yalan işte bu gerçek, gel de gör" ifadeleriyle Gökbakar'a çağrı yaptı.