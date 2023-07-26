Orman yangını
Kemer ilçesinde 24 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.08’de başlayan orman yangını dar kısımdaki kanyonda devam ediyor. Dün havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca 5 gece görüşlü helikopterin havadan söndürme çalışmalarını yürüttüğü bölgede, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadaki söndürme ekip sayısı arttı. Karadan binin üzerinde personel, arazöz, iş makinelerinin yanı sıra, havadan helikopter ve uçaklar sık aralıklarla sorti düzenleyip denizden aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki yangına ilişkin açıklaması
Şu anda gece oluşturulan yığınakla birlikte 1050 personel, 10 uçak ve 22 tane de helikopter olmak üzere yoğun bir şekilde müdahale ediliyor araziye. Şu an için hedefimiz gün içerisinde yangını kontrol altına almak. Dün gece biz de bölgeye intikal ettik. Çalışmaya hem valimiz, hem bakan yardımcılarımızla birlikte nezaket ediyoruz. Fazlasıyla ekip var, fazlasıyla ekipman var. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının, yaralının olmaması.