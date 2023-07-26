Şu anda gece oluşturulan yığınakla birlikte 1050 personel, 10 uçak ve 22 tane de helikopter olmak üzere yoğun bir şekilde müdahale ediliyor araziye. Şu an için hedefimiz gün içerisinde yangını kontrol altına almak. Dün gece biz de bölgeye intikal ettik. Çalışmaya hem valimiz, hem bakan yardımcılarımızla birlikte nezaket ediyoruz. Fazlasıyla ekip var, fazlasıyla ekipman var. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının, yaralının olmaması.