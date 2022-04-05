Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Kerebiç

Mersin’de uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışı yapan Kerebiççi Oğuz’da 9 kadın sabahtan akşama geç saatlere kadar kerebiç yapıyor.

Mersin’de uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışını yapan Kerebiççi Oğuz, Ramazan ayında üretimi 2 kat artırdı. Her gün 9 kadın sabahın erken saatlerinde başladıkları kerebiç yapma işlemini, akşama kadar sürdürüyor. Kerebiçin yanında mamul üretimi de yapan kadınlar, günde binlerce kerebiç üretiyor. Eski yıllarda üretimi bir arada yapan kadın, son 2 yılda olduğu gibi bu yılda korona virüs salgını dolayısıyla 3’lü, 4’lü şekilde ayrı ayrı yerlerde kerebiç yapıyorlar. Ayrıca kadınlar eldiven ve maske kullanarak, vatandaşlara sağlıklı kerebiç üretimi yapıyorlar. Üretim yapan kadınlardan biri olan ve 10 yıldır kerebiç işini yapan Suna Kurucu, kerebiçin irmik tatlısı olduğunu söyledi. Eskiden sadece Ramazan ayında bu tatlının yapıldığını vurgulayan Kurucu, "Son yıllarda artık yılın 12 ayı da yapılmaya başlandı. Tabi Ramazan ayında yoğun satış oluyor. Ramazan’da özellikle tercih olmasının sebebi diğer tatlılar gibi çok şekerli değil. Yavaş yavaş kana karışıyor ve kesmiyor. Birde bu tatlının içindeki herşey doğal. Ondan dolayı tercih edilen bir tatlı. Özellikle Ramazan ayının ilk bir haftası, 10 günü çok yoğun oluyor" dedi.

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Kerebiç tatlısı

Günde yüzlerce adet kerebiç ürettiklerini kaydeden Kurucu, "Bu günden güne değişebiliyor. Şu anda Ramazan ayının başındayız. Bu önümüzdeki dönemde fazla olacaktır. Kerebiçe ilgi her zaman yüksektir. Kerebiç diğer tatlılar gibi değil kan şekerini hemen yükseltmediği için o yüzden tercih edilen bir tatlıdır. Ramazan’da talep fazladır. Hiç girmeyenin evine bile bir kere kerebiç girer" diye konuştu.

Kerebicin köpüğü hakkında da bilgiler veren Kurucu, "Köpüğün yapılmasında çöven kökünü kullanırız. Bu kök önce iyice yıkandıktan sonra 3-4 saat kaynatılır. Su kahverengiyi alınca su süzülür. Süzdükten sonra soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra da çırpma makinesiyle iyice çırpılır. Soğuyan su çırpınca beyaz köpük halini almaya başlar. Sonra sıcak şerbeti dökmeye başlarız ve beyaz köpük halini alır" şeklinde konuştu.

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Kerebiç tatlısı

Kerebiç tatlısı için gerekli malzemeler

1 adet yumurta

125 gr vita yağı (oda ısısında)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 Türk kahvesi fincanı pudra şekeri

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı irmik (dilerseniz)

İç malzeme;

1 su bardağı iri kırılmış ceviz

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için;

Pudra şekeri

Kerebiç tatlısı nasıl yapılır?

Hamur için tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp 5 dakika yoğurun.

Hazır olan hamuru 15 dk. dinlendirin.

İç olan ceviz, şeker ve tarçını karıştırın.

Hamurdan ceviz gibi parçalar koparın.

Kopardığınız parçayı içli köfte yapar gibi parmağınızla oyuz, iç kısmını ceviz ile doldurup kapatın.

Yuvarlayıp kerebiç kalıbına bastırın.

Hazırladığınız kerebiçleri fırın tepsisine dizip 175 derece fırında hafiften kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkınca soğutun üzerine pudra şekeri serpin.

Kerebiç normalde kendi kreması ile servis edilir

Yapmak isteyenler için tarifi;

2 adet çöven otu kökü

4-5 su bardağı pudra şekeri

4 su bardağı su

Çöven otu köklerini iyice yıkayıp suyu ekleyin.

Bu şekilde 1 gece bekletip ardından 2 saat kadar kaynatın.

Suyu azalırsa su ilavesi yapın.

Süre dolunca altını kapatıp süzün ve şekeri ekleyip eritin.

Ilıyınca mikser ile 1 saat kadar çırpın.