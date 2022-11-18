Özgün Kereviz Salatası Tarifi, Nasıl Yapılır? (DETAYLI ANLATIM)
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Kereviz Salatası Tarifi, Nasıl Yapılır? (DETAYLI ANLATIM)

Kök sebzelerin en faydalı olanlarından kerevizin en güzel halini sizlerle paylaşıyoruz. Kereviz salatası, hem lezzeti hem de düşük kalorisiyle özellikle diyet yapanlar için oldukça ideal bir meze. Yoğurtlu, yoğurtsuz, elmalı, portakallı, havuçlu ve cevizli gibi birçok farklı şekilde tüketilebilen kereviz salatası az malzeme ile 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif. Peki kereviz salatası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kalorisi kaç? İşte tüm püf noktalarıyla kereviz salatası tarifi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kereviz Salatası Tarifi, Nasıl Yapılır? (DETAYLI ANLATIM)
Kereviz Salatası Tarifi

Kış aylarının en faydalı sebzelerinden kerevizi sevmeyenlere bile sevdirebileceğiniz hem kolay hem lezzetli hem de az kalorili kereviz salatası tarifi sizlerle. Mutlaka deneyin.

KEREVİZ SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

2 adet orta boy kereviz

1 adet limon suyu

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1,5 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

NASIL YAPILIR?

Kabuğunu soyduğunuz kerevizi rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Kararmaması için limon suyu eklediğiniz su dolu geniş bir kaseye alın.

Başka bir kasede süzme yoğurt, tuz, sarımsak rendesi, mayonezi güzelce karıştırın.

Ardından sudan çıkarıp süzdüğünüz kerevizleri yoğurtlu karışıma ekleyin ve karıştırın.

Son olarak dövülmüş cevizleri de ekleyin, karıştırın.

Servis tabağına aldıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirin ve 3-4 adet yarım cevizle süsleyin.

Afiyet olsun!

KEREVİZ SALATASI PÜF NOKTALARI

Kerevizlerin kararmaması için soyduktan sonra limonlu suda bekletin böylece kerevizler beyaz kalacaktır.

Eğer önceden hazırlayacaksınız ve salatanın suyunu bırakmasını istemiyorsanız, limon suyunu servis etmeden hemen önce ekleyin.

KEREVİZ SALATASI KAÇ KALORİ?

1 kase kereviz salatası 175 kcal kaloridir.

100 gram kereviz ise 42 kcal kaloridir.

KEREVİZİN FAYDALARI NELER?

> Ödem atılmasına yardımcı olur ve idrar söktürücü özelliği bulunur.

> Kolesterolü düşürür.

> Lif açısından zengindir, kabızlığa karşı faydalıdır.

> Sindirime yardımcı olur, mide asidini dengeler.

> Yüksek tansiyonu düşürür, damar sağlığını korur.

> İdrar ve mesane problemleri durumunda iltihabı azaltır.

> Beyin için koruyucu bir etkiye sahiptir.

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