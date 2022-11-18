Kereviz Salatası Tarifi, Nasıl Yapılır? (DETAYLI ANLATIM) Kök sebzelerin en faydalı olanlarından kerevizin en güzel halini sizlerle paylaşıyoruz. Kereviz salatası, hem lezzeti hem de düşük kalorisiyle özellikle diyet yapanlar için oldukça ideal bir meze. Yoğurtlu, yoğurtsuz, elmalı, portakallı, havuçlu ve cevizli gibi birçok farklı şekilde tüketilebilen kereviz salatası az malzeme ile 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif. Peki kereviz salatası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kalorisi kaç? İşte tüm püf noktalarıyla kereviz salatası tarifi.

Abone Ol