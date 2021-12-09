Kilis Tava Tarifi: Kilis tava nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kilis tava, adından da anlaşılacağı gibi Kilis mutfağına özgü nefis bir yemek. Et sevenlerin çok tercih edeceği bu lezzet, farklı şekillerde de hazırlanabiliyor. Yapılışı kolay ve lezzetli olan Kilis Tava'yı herkes kolaylıkla yapabilir. Peki Kilis tava nasıl yapılır?
KİLİS TAVA TARİFİ
Malzemeler
1 kilogram orta yağlı kıyma
3 adet domates
2 adet kuru soğan
4 sivri biber
1 adet kapya biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı
Soğan ve biberleri robottan geçirin. Kıymayı yoğurma kabına alın.
Üzerine biber, soğan, karabiber ve tuzu ekleyip yoğurun.
Daha sonra kıymalı harcınızı orta büyüklükteki bir tepsiye yarım santim kalınlığında olacak şekilde yayın.
Tepsinin kenarında da dörde bölünmüş soğan ve domatesleri yerleştirin.
Üzerinde de sivri biber veya kapya biber ekleyin.
Ardından kebabınızı 8 parçaya kesin.
Daha sonra havuç dilimi şeklinde 8 parçaya bölün.
Önceden 250 derecede ısıtılmış fırında pembeleşene kadar pişirin.
Arzuya göre etin altına 2 adet kışın patates, yazın patlıcan soyularak bıçak sırtı kalınlığında dilimleyerek dizebilir,
Üzerine kıyma yayabilirsiniz.