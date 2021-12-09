Kilis Tava Tarifi: Kilis tava nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kilis mutfağının meşhur lezzetlerinden olan Kilis Tava 7'den 70'e herkesin severek yiyeceği bir yemektir. Kilis Tava nasıl yapılır? Kilis Tava dişi koyun etinden yapılan patlıcan ve biberle servis edilen fırın yemeğidir. Kilis tavayi evde yapmak da mümkündür. Peki, Kilis Tava nasıl yapılır? Püf noktaları ile Kilis Tava tarifi haberimizde...

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