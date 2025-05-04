Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma için artık geri sayım başladı. Son bölümünü yeni yıl öncesinde yapan ve ardından sezon arası veren Milyoner, yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Uzun süren aranın ardından merakla beklenen yarışmanın 1142. yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yayın bilgileri.





KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarında yayın hayatına devam edecek olan Kim Milyoner Olmak İster?, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla bu akşam saat 20.00'da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.





ATV YAYIN AKIŞI 4 MAYIS

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 20 Dizi TV

12: 10 Bir Gece Masalı 30.Bölüm

15: 30Can Borcu18.Bölüm

19: 00atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

1142.Bölüm

00: 20 Kuruluş Osman 190.Bölüm

03: 00 Can Borcu18.Bölüm

05: 50 Hercai





Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması Pazar günleri ekrana geliyor. Milyoner, atv'de saat 20.00'de yayınlanıyor. Milyonluk soruların yanıtlandığı bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster Pazar 20.00'de atv'de!

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışması 2011 yılında Kenan Işık'ın sunuculuğunda yayınlanmaya başladı. Işık'ın 2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Milyoner'in sunucu koltuğunu Selçuk Yöntem devraldı. Murat Yıldırım, 2017 yılından 2019'a kadar Milyoner'in sunucusu oldu. 2019 yılında sunuculuğu devralan Kenan İmirzalıoğlu'nun ardından 2025 yılında Oktay Kaynarca programı sunan isim oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yaş sınırı kaçtır?

Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasına başvurabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Milyoner'e 18 yaşından büyük herkes başvurabilir. Başvuru yapacak kişide aranan temel şart, 18 yaşından büyük olmasıdır.

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