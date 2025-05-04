ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yayın hayatına kaldığı yerden devam edecek. Dünyanın en çok takip edilen bilgi yarışmalarından olan 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunuculuğunu Oktay Kaynarca üstleniyor. Her hafta pazar akşamı yayınlanan milyoner büyük ikramiyesiyle de dikkat çekiyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta başlayacak?
Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma için artık geri sayım başladı. Son bölümünü yeni yıl öncesinde yapan ve ardından sezon arası veren Milyoner, yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Uzun süren aranın ardından merakla beklenen yarışmanın 1142. yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yayın bilgileri.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?
ATV ekranlarında yayın hayatına devam edecek olan Kim Milyoner Olmak İster?, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla bu akşam saat 20.00'da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 20 Dizi TV
12: 10 Bir Gece Masalı 30.Bölüm
15: 30Can Borcu18.Bölüm
19: 00atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
1142.Bölüm
00: 20 Kuruluş Osman 190.Bölüm
03: 00 Can Borcu18.Bölüm
05: 50 Hercai
Kim Milyoner Olmak İster? yarışması Pazar günleri ekrana geliyor. Milyoner, atv'de saat 20.00'de yayınlanıyor. Milyonluk soruların yanıtlandığı bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster Pazar 20.00'de atv'de!
Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışması 2011 yılında Kenan Işık'ın sunuculuğunda yayınlanmaya başladı. Işık'ın 2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Milyoner'in sunucu koltuğunu Selçuk Yöntem devraldı. Murat Yıldırım, 2017 yılından 2019'a kadar Milyoner'in sunucusu oldu. 2019 yılında sunuculuğu devralan Kenan İmirzalıoğlu'nun ardından 2025 yılında Oktay Kaynarca programı sunan isim oldu.
Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasına başvurabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Milyoner'e 18 yaşından büyük herkes başvurabilir. Başvuru yapacak kişide aranan temel şart, 18 yaşından büyük olmasıdır.
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan kişiler Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin iken 5 milyon kazanan kişi Berk Göktaş oldu. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı. Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.