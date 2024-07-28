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Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangisi mühendis değildir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 'Hangisi mühendis değildir?' sorusunun cevabı merak konusu.

22:40 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 23:05 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kim Milyoner Olmak İster yarışma sorusu
Kim Milyoner Olmak İster yarışma sorusu

Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangisi mühendis değildir?

A) Turgut Özal

B) Süleyman Demirel

C) Necmettin Erbakan

D) Bülent Ecevit

Cevap: D Bülent Ecevit

Turgut Özal mühendis mi?

Turgut Özal İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde Elektrik Mühendisliği bölümünü okudu ve 1950 yılında mezun oldu. Mühendislik yapmaya başladı ve kısa bir süre sonra ailesinin isteğiyle evlendiği Ayhan İnal ile 1952 yılında kısa süreli bir birliktelik yaşadı.

Süleyman Demirel mühendis mi?

Süleyman Demirel, 1993-2000 yılları arasında Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Türk mühendis, siyasetçi ve devlet adamı. Şubat 1949'da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu.

Necmettin Erbakan mühendis mi?

Necmettin Erbakan, Türk yüksek makine mühendisi, akademisyen, siyasetçi ve Millî Görüş kurucusudur. Erbakan'ın öğrenime başladığı yıl olan 1943'te, öğretim süresi altı yıl olan Yüksek Mühendis Mektebi üniversiteye dönüştürülerek adı İstanbul Teknik Üniversitesi olarak değiştirildi ve öğretim süresi beş yıla indirildi. Bu nedenle Erbakan kendisinden önce okula başlayan öğrencilerle birlikte tahsiline 2. sınıftan başladı. Teknik üniversitede aynı dönemdeki öğrenciler arasında inşaat fakültesinden Süleyman Demirel ve elektrik fakültesinden Turgut Özal da vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden 1948 yılında mezun oldu. 1948'den 1951 yılına kadar motor kürsüsünde asistan olarak görev yaptı. Bu süreçte öğretim üyesi olarak Prof. Dr. Selim Palavan'la beraber motor dersi verdi.

Bülent Ecevit mühendis mi?

Mustafa Bülent Ecevit, (28 Mayıs 1925, İstanbul - 5 Kasım 2006, Ankara), Türk gazeteci, şair, yazar, çevirmen ve siyasetçidir.


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Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangisi mühendis değildir?