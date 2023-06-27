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Kırıkkale Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023

Kırıkkale'li vatandaşlar Kırıkkale bayram namazı saati araştırmasına çıktı. 28 Haziran'da Kurban Bayramı birinci günü idrak edilecek olup gözler Kırıkkale'de bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtına çevrildi. Kurban Bayramı sabahı camilerde 81 ilde Müslümanlar bayram namazını yaşadıkları ilin saat bilgisine göre kılacaklar. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınıyor. Peki Kırıkkale'de bayram namazı saati ne zaman? 2023 Diyanet ile Kırıkkale Kurban Bayram namazı saat kaçta?

10:36 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Kırıkkale bayram namazı

Kırıkkale bayram namazı

Kırıkkale bayram namazı saat kaçta? sorusu Diyanet tarafından yanıt buldu. Diyanet’in tüm illerde olduğu gibi Kırıkkale için de yayımladığı Kırıkkale Kurban Bayram namazı saati, vatandaşların gündemine geldi. Peki, Kırıkkale'de bayram namazı vakti ne zaman? İşte, Kırıkkale Kurban Bayramı namazı saati.

Kırıkkale bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Kırıkkale'de bayram namazı saat 05.55'de kılınacak.

KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.), Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzların ardından teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA

Kurban kesimi için öncelikle niyet etmek ve kesimden önce mutlaka besmele çekmek gerekir.

Ardından şu dua okunur:

"Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara's-semâvâti ve'l-erda hanîfen ve mâ ene mine'l-müşrikîn."

Türkçesi:

"Ben tüm kalbimle gökleri ve yeri yaratan Allah'a yöneldim. Ve müşriklerden olmadım."

Ardından tekbir getirilir. Tekbir ise şu şekilde getirilmelidir:

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi'l hamd



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Düzce Bayram Namazı Saati 2023 - Düzce Kurban Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınıyor?