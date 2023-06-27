Kırıkkale bayram namazı saat kaçta? sorusu Diyanet tarafından yanıt buldu. Diyanet’in tüm illerde olduğu gibi Kırıkkale için de yayımladığı Kırıkkale Kurban Bayram namazı saati, vatandaşların gündemine geldi. Peki, Kırıkkale'de bayram namazı vakti ne zaman? İşte, Kırıkkale Kurban Bayramı namazı saati.

Kırıkkale bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Kırıkkale'de bayram namazı saat 05.55'de kılınacak.

KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.), Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzların ardından teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA

Kurban kesimi için öncelikle niyet etmek ve kesimden önce mutlaka besmele çekmek gerekir.

Ardından şu dua okunur:

"Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara's-semâvâti ve'l-erda hanîfen ve mâ ene mine'l-müşrikîn."

Türkçesi:

"Ben tüm kalbimle gökleri ve yeri yaratan Allah'a yöneldim. Ve müşriklerden olmadım."

Ardından tekbir getirilir. Tekbir ise şu şekilde getirilmelidir:

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi'l hamd







