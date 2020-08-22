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Koronavirüs Okullara hijyen desteği AK Parti belediyelerinden pandemi döneminde örnek davranış
TÜRKİYE

​ Okullara hijyen desteği: AK Parti belediyelerinden pandemi döneminde örnek davranış

Okullara hijyen desteği: AK Parti belediyelerinden pandemi döneminde örnek davranış

AK Partili belediyeler eğitime başlayacak okullara hijyen takviyesi sağlayacak. Belediyeler okulların dezenfekte edilmesi ve hijyen malzemelerinin temini noktasında inisiyatif alacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Partili belediyeler eğitime başlayacak okullara hijyen takviyesi sağlayacak. Söz konusu karar AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde 794 belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısında alındı. Toplantının basına kapalı bölümünde AK Partili belediyelerin koronavirüs salgınına karşı alacakları önlemlerin ele alındığı öğrenildi. 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra belediyelerin çalışmaları, pandemi sonrası belediyecilik vizyonu ve yeni yol haritası da toplantıda konuşuldu.

ULAŞIM SEFERLERİ ARTTIRILACAK

Toplantıda AK Partili belediyelerin koronavirüs sürecinde okulların açılmasıyla eğitimde neler yapabileceği da detaylı olarak ele alındı AK Partili belediyeler, okulların açılmasıyla birlikte hijyen desteği sağlayacak. Okulların dezenfekte edilmesi ve hijyen malzemelerinin temini noktasında inisiyatif alacak. Bununla beraber ulaşımdan kaynaklı bir sorun yaşanmaması için de ulaşım seferleri artırılacak.

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GENÇLİK PROJELERİ ELE ALINDI

  • Belediyelerin gençlere yönelik projeleri de değerlendirildi. Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın hazırladığı Belediye Gençlik Faaliyetleri Modellemesi’ne yönelik istişarelerde bulunuldu. Bu kapsamda yerel yönetimler pek çok faaliyetini; gençlerin talep ve isteklerine, geleceklerine katkı sağlayacak bir formatta revize edecek.

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