Koronavirüs 1 Marttaki normalleşme öncesi kritik toplantı Bakan Koca açıklama yapacak
TÜRKİYE

​1 Mart'taki normalleşme öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

1 Mart'taki normalleşme öncesi kritik toplantı: Bakan Koca açıklama yapacak

Kafe ve restoranların açılıp yüz yüze eğitimin başlayacağı 1 Mart'taki kademeli normalleşme adımları öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak. Bakan Koca'nın kritik toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Mart ayında atılacak normalleşme adımları öncesinde Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

Koronavirüsle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor. ‘Yerinde karar’ dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.

Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.

İL İL 4 RİSK GRUBU BELİRLENDİ

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.

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Normalleşme takvimi, risk gruplarına göre her il için ayrı ayrı hayata geçirilecek.

KISITLAMALAR AŞAMALI OLARAK KALDIRILACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

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