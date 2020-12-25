Koronavirüs 10-15 gün sonra darbe yiyebiliriz
TÜRKİYE

10-15 gün sonra darbe yiyebiliriz

10-15 gün sonra darbe yiyebiliriz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19 vakalarında ev içi bulaşmada artışa işaret ederek, yılbaşını dijital ortamda bir araya gelerek geçirmeyi önerdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Tevfik Özlü
Tevfik Özlü

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19 vakalarında ev içi bulaşmada artışa işaret ederek, yılbaşını dijital ortamda bir araya gelerek geçirmeyi önerdi. Vakaların düşmesine rağmen ev içi bulaşmanın yüzde 85’e çıktığını vurgulayan Prof. Özlü, küçük gruplar arasında bulaşmaların çok fazla olmaya başladığını söyledi.

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MESAFE KOYALIM

  • Özlü, “Unutulmamalı ki bu virüsü bize bulaştırabilecek kişi tanımadığımız, bilmediğimiz kişi olmayacak. En çok sevdiğimiz, tanıdığımız birlikte oturup kalktığımız, araya mesafe koymadığımız, onun yanında kendimizi güvende hissettiğimiz kişi olacak. Çünkü en çok bulaşma orada oluyor. O kişilerle bir arada iken tedbiri unutuyoruz. Mesafeyi aramıza koyamıyoruz” dedi.

HİÇ ZAMANI DEĞİL

Herkesin kötü bir yıl geçirdiğini söyleyen Özlü, “Çok bunaldık. Dostlarımızla, sevdiklerimizle yılbaşında da o zorlu bir yılı geride bırakmanın ve yeni yıla umutla girmenin keyfini yaşamak istiyoruz ama bunun hiç zamanı değil. Yılbaşını evimizde ve sadece aile fertlerimizle yaşayalım. Dostlarımızı sevdiklerimizi ancak dijital ortamdan arayarak mutluluğumuzu sevincimizi paylaşalım, bir araya gelmeyelim” diye konuştu.

FIRSAT VERMEYELİM

  • Prof. Özlü, şunları kaydetti: “Bu tür ortamlarda çok kolay bulaşma olasılığı var. Yılbaşından 10-15 gün sonra sarsılabiliriz, darbe yiyebiliriz, hayatımız tekrar zora girebilir. Gelin bunu yapmayalım. Virüsü biz kendimize bulaşması için fırsat vermezsek o bize bulaşamaz.”
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