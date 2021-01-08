Koronavirüs 15 Şubatta müjde gelebilir
TÜRKİYE

​15 Şubat’ta müjde gelebilir : Yasaklar ne zaman bitecek?

15 Şubat’ta müjde gelebilir

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamaların kalkabileceği tarih olarak 15 Şubat sonrasını işaret etti. Kısıtlamaların etkisinin çok güçlü olduğunu söyleyen İlhan, “Aşıda ilk doz 15 Ocak gibi yapılacak. İkinci doz 28 gün sonra yapılacak. Buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek uygun olacak” dedi. Prof. İlhan, hasta sayısının binin altına düşmesi halinde okulların da açılabileceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırabileceğini söyledi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamaların 15 Şubat sonrasında kaldırılabileceğini söyledi. İlhan, sokağa çıkma kısıtlamasının etkisinin çok güçlü olduğunu gördüklerini söyledi. Prof. Dr. İlhan, “Bir kısıtlama yaptığımızda önce vaka sayısı azalıyor, onu takip eden 1 hafta 10 gün içinde hasta sayısı azalıyor. Hasta sayısının azalmasını takip eden 15-20 gün içinde ağır hasta sayısı azalıyor. Ağır hastalarımız azaldıktan 15-20 gün sonra vefatlarımız azalıyor. Kısıtlamanın etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemledik. Yaklaşık 1 aylık süreçte hasta sayısı 7 binden bin 500 civarına düştü. Bu gelişmenin devam etmesi için kısıtlamalar devam etmeli” dedi.

Mustafa Necmi İlhan

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YILBAŞININ ETKİSİNİ BU HAFTA SONU GÖRECEĞİZ

  • Prof. Dr. İlhan, yılbaşı sürecinin de rakamlara olumsuz yansımayacağını umut ettiğini kaydederek, “Bu birkaç günlük rakamlar önemli. Bu hafta sonuna kadar yılbaşının olumsuz etkisi olup olmayacağını gözlemleyeceğiz. Aşılamaya da başlayacağız. Hepimizin olabildiğince gayret göstermesi lazım. Ne kadar az hasta ve vaka sayısı varken aşılamaya başlarsak o kadar çok vatandaşımızı koronavirüsten korumuş oluruz. Aşılama başlasın, bir doz yapılsın, biraz ilerlesin ondan sonra kısıtlamaların kalkmasının uygun olacağı kanısındayım. Hafta sonu ve akşam kısıtlamasının çok etkili olduğunu hepimiz gözlemledik. Bir süre daha böyle gitmesinin ben doğru olacağını düşünüyorum. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır” diye konuştu.

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İlhan, şunları söyledi: “Aşılamada öncelikli ikinci grupta öğretmenlerimiz de yer alıyor. Bu aşağı iniş trendi devam ederse hasta sayılarında binlerin altını görürsek, hasta sayımız belli illerimizde özellikle çok yoğun olmazsa okulların açılabileceğini söylemek mümkün.

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