Koronavirüs 16-18 yaş grubuna da TURKOVAC İki doz BioNTechlilere uygulama başladı
TÜRKİYE

16-18 yaş grubuna da TURKOVAC: İki doz BioNTech'lilere uygulama başladı

İnaktif Türk aşısı TURKOVAC’ın 2 doz BioNTech olanlar üzerinde uygulamasına dün gönüllülerle başlandı. Çalışmayla iki doz BioNTech aşısı olmasının üstünden 90 gün geçen gönüllülerin antikor seviyesi ölçülecek. Doç. İhsan Ateş, “Hafta sonuna doğru 16-18 yaş grubu gençlerde TURKOVAC çalışmamız başlayacak” dedi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
16-18 yaş grubuna da TURKOVAC: ​İki doz BioNTechlilere uygulama başladı
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İnaktif Türk aşısı Turkovac’ın mRNA aşısı Biontech üzerinde antikor seviyesi dünyada ilk kez ölçülecek. Etik Kurulu’nun onay verdiği çalışmaya dün başlandı. Bilimsel çalışma için gönüllüler Ankara Şehir Hastanesi’nde aşılandı. Başhekim Doç. Dr. İhsan Ateş, Faz-2b çalışması kapsamında, iki doz Biontech aşısı olmasının üstünden 90 gün geçen gönüllülere Turkovac’ın uygulanacağını belirtti.

Turkovac
Turkovac

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Çalışmanın İzmir ve İstanbul’daki hastanelerle birlikte toplam 5 merkezde yürütüleceğini anlatan Ateş, “Çalışma gönüllülerin istediği aşıyı tercih edebileceği açık etiketli ve iki kollu şekilde olacak. İki kollu olmasının sebebi, aşımız Şanlıurfa’da Dollvet fabrikasında ve Tekirdağ’da Koçak Farma’da üretilen bir aşı. Bu çalışmada, iki kollu olarak Dollvet ve Koçak Farma’daki kendi aşımızın ürünlerini kıyaslayacağız. Burada her kolda 517 gönüllü olacak ve toplam bin 34 gönüllü ile 3 ay için çalışmamızı tamamlayacağız.” dedi.

Turkovac ile ilgili çalışmaların devam ettiğine işaret eden Ateş, “Bu hafta sonuna doğru gençlerde Turkovac çalışmamız başlayacak. Bu primer doz çalışması olacak. Önümüzdeki haftada da gebelerde Turkovac aşılaması çalışmasına başlayacağız.” bilgisini verdi.

GENÇ GÖNÜLLÜLER BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre, Turkovac’ın 18 yaş altına uygulanacağı pilot çalışma kapsamında, öncelikle 16-18 yaşlarındaki 50 kişinin, daha sonra 12-16 yaş ve 5-12 yaşlarındaki 100’er gönüllünün aşılanması planlanıyor.

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