Koronavirüs 2002de olsa felaketi yaşardık
TÜRKİYE

2002’de olsa felaketi yaşardık

2002’de olsa felaketi yaşardık

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kovid-19 ile mücadelede Türkiye’yi Avrupa’dan ayıran en önemli özelliğin “sağlıkta dönüşüm programı” olduğunu söyledi: Pandemi 2002’de olsa bir odada 6-8 Kovidli hastayı yatırmaya çalışırdık. Herkese bulaşırdı. Yoğun bakım açısından karşılayamazdık. Türkiye korkunç bir felaketi yaşardı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Recep Akdağ
Recep Akdağ

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, hangi aşıyı bulursa, tereddüt etmeden hem kendine hem de ailesine yaptıracağını söyledi. Pandemi ve Kovid-19’un mutasyona uğraması ile ilgili Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Akdağ, “Vatandaşlarımız tedbirlerini artırsın” dedi.

DÖNÜŞÜM OLMASAYDI FELAKETTİ

  • Türkiye’yi bir çok Avrupa ülkesinden ayıran en önemli özelliğinin sağlıkta dönüşüm programı olduğunu söyleyen Akdağ, “2002 yılındaki hastaneler olmuş ve bu pandemi o dönemde olsaydı, bir odada 6-8 Kovidli hastayı, banyo tuvaleti koridorun dibinde olan yerde yatırmaya çalışırdık. O zamanda orada herkese bulaşırdı. Yoğun bakım açısından da asla karşılayamazdık. Bunun onda birini karşılayamazdık. Türkiye korkunç bir felaketi yaşardı” diye konuştu.

TEREDDÜT ETMEM

Aşının tıbbın en güvenli koruma araçlarından olduğunu vurgulayan Akdağ şunları söyledi: “En çok ağrı kesiciler kullanılır. Bu ilaçların muhtemel yan etkilerinden aşının muhtemel yan etkisi çok azdır. Türkiye’de, Çin’de, Almanya’da, Amerika’da, Rusya’da geliştirilen aşılarla ilgili bilim kurulları onay verdikten sonra güvenli olacağına inanıyorum. Hangi aşıyı bulursam, tereddüt etmeden hem kendime hem de aileme yaptırırım.”

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