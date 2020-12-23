2002’de olsa felaketi yaşardık

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, hangi aşıyı bulursa, tereddüt etmeden hem kendine hem de ailesine yaptıracağını söyledi. Pandemi ve Kovid-19’un mutasyona uğraması ile ilgili Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Akdağ, “Vatandaşlarımız tedbirlerini artırsın” dedi.

DÖNÜŞÜM OLMASAYDI FELAKETTİ

Türkiye’yi bir çok Avrupa ülkesinden ayıran en önemli özelliğinin sağlıkta dönüşüm programı olduğunu söyleyen Akdağ, “2002 yılındaki hastaneler olmuş ve bu pandemi o dönemde olsaydı, bir odada 6-8 Kovidli hastayı, banyo tuvaleti koridorun dibinde olan yerde yatırmaya çalışırdık. O zamanda orada herkese bulaşırdı. Yoğun bakım açısından da asla karşılayamazdık. Bunun onda birini karşılayamazdık. Türkiye korkunç bir felaketi yaşardı” diye konuştu.

TEREDDÜT ETMEM

Aşının tıbbın en güvenli koruma araçlarından olduğunu vurgulayan Akdağ şunları söyledi: “En çok ağrı kesiciler kullanılır. Bu ilaçların muhtemel yan etkilerinden aşının muhtemel yan etkisi çok azdır. Türkiye’de, Çin’de, Almanya’da, Amerika’da, Rusya’da geliştirilen aşılarla ilgili bilim kurulları onay verdikten sonra güvenli olacağına inanıyorum. Hangi aşıyı bulursam, tereddüt etmeden hem kendime hem de aileme yaptırırım.”