Koronavirüs Türkiyenin 25 Şubat koronavirüs verileri açıklandı Tablo ağırlaşıyor
TÜRKİYE

25 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 25 Şubat koronavirüs verileri açıklandı: Tablo ağırlaşıyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 25 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 25 Şubat koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 73 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 9 bin 572 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Koronavirüs haritasında son durum güncellendi
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İlçe ilçe İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası...
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Koronavirüs haritasında son durum güncellendi
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Hangi ilçelerde vaka sayısı alarm veriyor, hangilerinde risk nispeten daha düşük? İşte ilçe ilçe İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası...

Son 24 saatte 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 811 bin 274'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766, vefat sayısı 28 bin 358, ağır hasta sayısı 1192 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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