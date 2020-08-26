Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 1313

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
- Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu.
İyileşen sayısı 240 bine yaklaştı
Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797 oldu.
"Bazı illerde özel tedbirler almak zorunda kaldık"
- Bakan Koca, verileri duyurduğu paylaşımında, "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.
Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/O08g5t0swZ
Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/O08g5t0swZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 26, 2020
Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri