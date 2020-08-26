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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 20, vaka sayısı 1313
TÜRKİYE

26 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 1313

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1313 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu. Bakan Koca verileri duyurduğu paylaşımında bazı illerle alakalı açıklamada bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.
  • Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu.

İyileşen sayısı 240 bine yaklaştı

Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797 oldu.

"Bazı illerde özel tedbirler almak zorunda kaldık"

  • Bakan Koca, verileri duyurduğu paylaşımında, "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

25 Ağustos koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 24, vaka sayısı 1502
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 24, vaka sayısı 1502

24 Ağustos koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1443
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1443

23 Ağustos koronavirüs verileri.

22 Ağustos koronavirüs verileri.

21 Ağustos koronavirüs verileri.
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