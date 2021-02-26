Koronavirüs Türkiyenin 26 Şubat koronavirüs verileri açıklandı Tablo ciddiyetini koruyor
TÜRKİYE

26 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 26 Şubat koronavirüs verileri açıklandı: Tablo ciddiyetini koruyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 26 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Koronavirüs günlük vaka sayıları hala ciddi seviyelerde seyrederken, iyileşen hasta sayısındaki yükseliş umut verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 74 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 9 bin 205 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 10 bin 282 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 939 bin 661'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971, vefat sayısı 28 bin 432, ağır hasta sayısı 1195 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Koronavirüste mutasyon görülen ülke sayısı açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, koronavirüsün İngiltere mutasyonunun 86, Güney Afrika mutasyonunun 44, Brezilya varyantının 15 ülkede mevcut olduğunu söyledi.


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