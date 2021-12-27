Koronavirüs Türkiyenin 27 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 27 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 27 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
27 Aralık koronavirüs tablosu
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaştı.

Son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 99 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

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