Türkiye'nin 27 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaştı.
Son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 99 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaştı.
Son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 99 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.
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