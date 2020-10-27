Sağlık Bakanlığı 27 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ağır hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 76 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, günlük vaka sayısı 2209 oldu.
Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım. https://t.co/RVlhe7786O
Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 27, 2020