Türkiye'nin 27 Ocak koronavirüs tablosu: Vaka sayısı artıyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Paylaşılan veriler vaka sayısındaki tedirgin edici artışın sürdüğünü gösteriyor.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı 26 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısında korkutucu artış

27 Ocak vaka sayısı kaç?

Buna göre, son 24 saatte 179 bin 419 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 675 olarak açıklandı. Son 24 saatte 8 bin 803 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 7 bin 915'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839, vefat sayısı 25 bin 476, ağır hasta sayısı 1765 oldu.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Bugünün koronavirüs tablosu.

Koronavirüs aşısı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti.

DSÖ'den Türkiye'ye övgü: 1 milyon aşılama büyük başarı

DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi değerlendirdi. Berdyklychev, Türkiye'nin dengeli bir yaklaşım yürüttüğünü belirterek, "Türkiye gerçekten şu anda hem önleme hem kontrolde dengeli ve kapsamlı bir yaklaşım yürütüyor, cevap konusunda da bu şekilde. Çok etkili test mekanizması ve modern temaslı inceleme yöntemleri mevcut. Aşılama kampanyasına da başlandığı için çok kısa zamanda 1 milyondan fazla vatandaşın aşılanmış olması bize gerçekten umut veriyor. Şu anda mevcut olan hafta sonu kısıtlaması, hafta içi kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske gibi önlemlerin gerçekten vakaların düşmesinde etkili olduğunu görüyoruz. Bütün bu önlemler ve aşılama kampanyasına verilen cevaplar etkili ve bunun devam etmesi gerekiyor" dedi.

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'TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ VE ETKİLİ KULLANIYOR'

Berdyklychev, Türkiye'de çok kısa süre içinde çok fazla kişinin aşılandığını belirterek, "Türkiye'de öncelikle aşı konusunda hazırlığın hızlı ve etkili şekilde yürütüldüğünü söylemek istiyorum. Nüfus, DSÖ'nün önerilerine göre önceliklendirildi. Önce ön safta çalışan sağlık çalışanları ve sonrasında yaşlı nüfusun aşılanması gibi bir aşılama programı gerçekleştirildikten sonra gerçekten hızlı bir aşılamaya geçildi. Çok kısa süre içinde 1 milyondan fazla insan aşılandı. Türkiye'de ulusal aşılama programı ve kapasitesi gerçekten çok güçlü ve etkili kullanılıyor. Bu şekilde devam etmesini öneriyoruz" diye konuştu.

'ÖLÜMLER AŞI KAYNAKLI DEĞİL'

Berdyklychev, bazı ülkelerde koronavirüs sonrası yaşanan ölümleri de değerlendirdi. Ölümlerin aşı kaynaklı olmadığını belirten Berdyklychev, "DSÖ'nün aşıların onaylanması için gerçekten çok kapsamlı bir süreci var. Bu aşılar onaylandıktan sonra acil kullanım listesine alıyorlar. DSÖ'nün bu süreci aşının güvenli olduğu niteliğinde. Hem üye ülkelerde hem de diğer ülkelerde kendi onay makamlarının da bu şekilde bir süreci mevcut ki aşılar hem güvenli hem de etkili olabilsin. Evet bazı ölümlerle karşılaştık Norveç'te vardı; ama detaylı inceleme sonucunda aşı ile ölüm arasında bir bağlantı keşfedilmedi. Bu tesadüf niteliğinde olabilir. Henüz elimizde aşı ile ilgili olduğuna dair bir kanıt mevcut değil. Tabii ki her türlü ilacın, aşının da dahil olmak üzere olumsuz etkileri için izlenmesi ve gerektiğinde, zamanında önlemler alınması çok önemli" ifadelerini kullandı.

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'BÜTÜN İNSANLARIN AŞILANMASI GEREKİYOR'

Berdyklychev, dünya nüfusunun ne kadarının aşılanmasıyla toplumsal bağışıklığın oluşabileceğine ilişkin, "Bu gerçekten cevaplaması zor bir soru. Elimizden geldikçe bütün insanları aşılamamız gerekiyor ki gerekli seviyede bir bağışıklığa ulaşalım, hem de ağır vaka gelişmesini engelleyebilelim. Şu anda aşı hastalığın gelişmesinde etkili; ama 'hastalığın daha çok bulaşmasını önlüyor mu' bunun için henüz bir kanıtımız yok, incelemelerimiz devam ediyor. Bu belirsizliklerin içinde şu anda mevcut olan önlemlerin mesafe, hijyenin öksürmeye, hapşırmaya dikkat edilmesinin takip edilmesi gerekiyor ki daha fazla bulaş ve daha ağır vakalar gerçekleşmesin" diye konuştu.