Sağlık Bakanı Koca 28 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Yeni ve aktif hasta sayısında artış sürüyor

Türkiye'nin 27 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tabloyu paylaştığı gönderisinde ölü ve vaka sayısındaki değişmeyen artış dikkat çekiyor.

36 kişi hayatını kaybetti, 1517 yeni vaka tespit edildi

Tabloya göre son 24 saatte 1517 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.

Toplam iyileşen sayısı 241 bini geçti

Öte yandan bugün 1017 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu.

"Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur"

Bakan Koca paylaşımında, "Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur" ifadelerini kullandı.

Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4EexrlRuEU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2020

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

27 Ağustos koronavirüs verileri.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısından fazla

26 Ağustos koronavirüs verileri.

25 Ağustos koronavirüs verileri.

24 Ağustos koronavirüs verileri.