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Koronavirüs Türkiyenin 28 Ekim koronavirüs tablosu Ölü sayısı 77, hasta sayısı 2305
TÜRKİYE

28 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 28 Ekim koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 77, hasta sayısı 2305

Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda yer alan veriler güncellendi. 28 Ekim koronavirüs tablosu, yeni hasta sayısında artış olduğunu gösterirken ölü sayısında da bir düşüş olmadığı görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez İstanbul'da gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı değerlendirmelerde ülkemizin salgınla mücadelesine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. İşte 28 Ekim ölü, yeni hasta, ağır hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin 28 Ekim koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfasına yüklendi. Tablo incelendiğinde yeni hasta ve ölü sayısında artış olduğu gözleniyor.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özellikle son bir haftadır vahimleşen tabloya ilişkin, bugün İstanbul'da gerçekleşen Koronavirüs Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından açıklama ve uyarılarda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı 27 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ağır hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız

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Sağlık Bakanlığı 26 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Birlikte mücadele etmek zorundayız!

28 Ekim'de kaç kişi öldü?

  • Güncel verilere göre, son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1662 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 319 bin 181'e yükseldi.

Bakan Koca'dan İstanbul'da koronavirüs mesaisi
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan İstanbul'da koronavirüs mesaisi

Ağır hasta sayısı kaç?

Toplam test sayısı 13 milyon 606 bin 764'e ulaştı. Hasta sayısı 368 bin 513, vefat sayısı 10 bin 27, ağır hasta sayısı 1836, aktif hasta sayısı 39 bin 305 oldu.

  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,0, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
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