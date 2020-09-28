28 Eylül Pazartesi Türkiye günlük koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte bin 412 kişiye koronavirüs tanısı konuldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosunda son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, bin 412 kişiye hastalık tanısı konuldu, bin 422 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 277 bin 52'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, iyileşen hasta sayısındaki yükselişi "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısından fazla" ifadeleri ile duyurdu.