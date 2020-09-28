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Koronavirüs Türkiyede son 24 saatte bin 412 kişiye koronavirüs tanısı konuldu
TÜRKİYE

28 Eylül Pazartesi Türkiye günlük koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte bin 412 kişiye koronavirüs tanısı konuldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosunda son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, bin 412 kişiye hastalık tanısı konuldu, bin 422 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 277 bin 52'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, iyileşen hasta sayısındaki yükselişi "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısından fazla" ifadeleri ile duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu, 1422 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 277 bin 52'ye yükseldi.

'UZUN BİR ARADAN SONRA İLK DEFA'

  • Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül korona tablosu ve vaka sayısını açıkladı.

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